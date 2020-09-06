6 Eylül Türkiye'deki koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 251 bini geçti. Virüs son 24 saatte 53 can daha aldı.

Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 53 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 673 oldu.

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 578 olarak belirlendi.

FAHRETTİN KOCA, GÜNLÜK HASTA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLERİ AÇIKLADI

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." notuyla yaptı.