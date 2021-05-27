6 gün orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı orucu fazileti ve önemi..

6 gün orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı orucu fazileti ve önemi..

Ramazan orucunu tamamlayıp Şevval ayında da 6 gün orucu tutmak isteyen Müslümanlar, 6 gün orucu ne zaman, hangi günler tutulur sorularına yanıt arıyor. Peki 6 gün orucu ne zaman tutulur, önemi nedir?

Ramazan ayının ardından İslam alemi için en önemli zamanlardan biri olan Şevval ayı ve Şevval orucu ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Şevval ayı, Ramazan ayının bitmesi ve Şevval hilalinin görülmesiyle birlikte başlamaktadır. Bu ayda tutulan Şevval orucu, sünnet kabul edilmektedir.

''6 gün orucu'' olarak da bilinen Şevval orucunu tutan kişiler, tüm yılı oruçlu geçirmiş kadar sevap kazanmaktadır. Bu nedenle Müslüman vatandaşlar, Şevval ayında 6 gün orucunun ne zaman ve nasıl tutulduğunu araştırıyor. Öte yandan Şevval ayında oruç tutmanın fazileti ve önemi merak ediliyor.

Peki, 6 gün orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? İşte Şevval ayı orucu fazileti ve merak edilenler...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri takvime göre Şevval ayı, Ramazan ayının bitişiyle birlikte 13 Mayıs tarihinde başladı. Muharrem ayının gelişiyle birlikte 10 Haziran'da son bulacak.

ŞEVVAL AYI ORUCU (6 GÜN ORUCU) NE ZAMAN, NASIL TUTULUR?

Ramazan orucunun devamında 6 gün olarak tutulan Şevval ayı orucu ya da 6 gün orucu, art arda veya ara verilerek tutulabilen nafile bir oruçtur. Sünnet olarak kabul edilen bu oruç, 30 günlük Şevval ayı içerisinde istenilen her vakitte tutulabilmektedir.

Şevval orucunu tamamlamak isteyen vatandaşların bugünden itibaren 14 gün içinde oruçlarını tutması gerekmektedir.

ŞEVVAL AYI ORUCU NİYETİ

Vakit namazları ve Ramazan orucu gibi tüm ibadetlere başlarken niyet edilmektedir. Şevval ayı orucuna başlarken de niyet etmek gerekmektedir.

Bunun için İmsak vaktinde "Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucumu tutmaya" şeklinde niyet etmek yeterlidir.

ŞEVVAL AYI ORUCU FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.v), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur.

Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç sünnettir, farz veya vâcip değildir. Dinen güzel ve hoş görülen bu orucun fazileti ve ecri büyük olduğundan Müslümanlara meşru kılınmıştır.

Bu orucu tutana bir yıllık oruç sevabı yazılmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu nafile ibadeti hem kendisi uygulamış hem de tavsiye etmiştir.

Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez. Yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.