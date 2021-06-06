6 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

arihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

Peki, 6 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

1388 - Köln Üniversitesi kuruldu.

1523 - İsveç Bağımsızlık Savaşı sonucunda, İsveç Krallığı bağımsızlığını ilan etti.

1808 - Joseph Bonaparte, İspanya Kralı oldu.

1844 - Mezhepsiz ve ruhban sınıfına bağlı olmayan, küresel bir Hristiyan örgütü olan (YMCA-Young Man Christian Association) kuruldu.

1861 - Bettino Ricasoli, İtalya Başbakanı olarak göreve başladı.

1919 - İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Harbiye Nezareti'ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istedi.

1920 - İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduk, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay'ı idama mahkûm etti.

1924 - Fener Rum Patrikhanesi dışındaki Türk Ortodoksları İstanbul'da Papa Eftim'in teşebbüsüyle, Panayia Kilisesi nezdinde İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi'ni teşkil kararı aldı ve Papa Eftim'i bu Kilise'nin başkanlığına getirdi.

1930 - Arnavutluk Futbol Federasyonu kuruldu.

1937 - Sivas - Malatya Demiryolu, Çetinkaya'da birleşti.

1944 - Normandiya Çıkarması: Müttefikler Normandiya’ya çıkarma yaptı.

1944 - Ankara'da Beden Terbiyesi Enstitüsü'nün temeli atıldı.

1950 - Yeni hükûmet orduda tasfiye yaptı.

1959 - Konya'da şiddetli yağmur sel baskınına neden oldu; 4000 hayvan sele kapıldı.

1962 - Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmeler doğrultusunda, Ruanda ve Burundi'yi ayrı devletler olarak bağımsızlığının tanınması kararlaştırıldı.

1965 - Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) adını aldı.

1966 - Balıkesirspor Kulübü kuruldu.

1966 - UD Leiria Spor Kulübü kuruldu.

1967 - Arap devletleri ortaklaşa uyguladığı politika gereğince, İsrail'e destek veren devletlere yaptığı petrol ihracatını durdurdu.

1969 - OFK Petrovac Futbol Kulübü kuruldu.

1976 - Kozmonotlar Boris Volinov ve Vitali Jolobov ekibinden oluşan Soyuz 21 uzay aracı yolculuğuna başladı.

1983 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Partinin Genel Başkanlığına Erdal İnönü seçildi.

1982 - İsrail Galile'de "Barış" adlı operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti.

1984 - Hindistan ordusuna bağlı askerler, Sih'lerin kutsal mabedi olan "Altın Tapınak"a kanlı bir baskın düzenlediler. Bu baskından sonra, Hindistan'ın çeşitli kesimlerindeki militan olmayan Sihler de silahlanmaya başladılar.

1985 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği "Pişmanlık Yasası", ANAP'ın oylarıyla kabul edildi.

1985 - Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris yayınlandı.

1995 - Yalova il oldu.

1996 - AKM Sergi Salonu'nda uluslararası "Diyaloglar, şeylerin düzenine ait yitirilmiş düşünce" sergisi başladı.

1996 - İş adamı Halis Toprak'ın, boşandığı eşi Ayşe Toprak'a 5 trilyon 100 milyar lira tazminat vermesi kesinleşti. Bu, Türkiye tarihinin en yüksek boşanma tazminatı oldu.

1996 - Karabük, Türkiye'nin 78. ili oldu.

1996 - Changchun Yatai Futbol Kulübü kuruldu.

2000 - Şili eski diktatörü Augusto Pinochet'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Pinochet'in 17 yıl süren iktidarı süresince; binlerce devrimci, demokrat öldürülmüş ya da kaybolmuştu.

2012 yılında gerçekleşen Venüs geçişinin Umman'dan çekilen fotoğraf.

2006 - Somali'de yaşanan iç savaş'ta İslam Mahkemeleri Örgütü başkent Mogadişu'yu kontrolü altına aldı.

2011 - Apple Kaliforniya'da düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı bulut depolama servisi iCloud'un lansmanını yaptı.

2012 - Venüs geçişi gerçekleşti.

2013 - Rami Hamdallah, Filistin Başbakanı olarak göreve başladı.

2013 - Çapul TV internet üzerinden yayına başladı.

DOĞUMLAR

1519 - Andrea Cesalpino, İtalyan bitki bilimci (ö. 1603)

1576 - Giovanni Diodati, Cenevreli protestan ilâhiyatçı (ö. 1649)

1599 - Diego Velazquez, İspanyol ressam (ö. 1660)

1606 - Pierre Corneille, Fransız şair (ö. 1684)

1714 - I. José, Portekiz ve Algarve Kralı (ö. 1777)

1799 - Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Rus yazar (ö. 1837)

1850 - Karl Ferdinand Braun, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1918)

1857 - Aleksandr Lyapunov, Rus matematikçi (ö. 1918)

1868 - Robert Falcon Scott, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması subayı ve kâşifi (ö. 1912)

1875 - Thomas Mann, Alman yazar (ö. 1955)

1887 - İzzet Melih Devrim, Türk şair, romancı ve oyun yazarı (ö. 1966)

1898 - Ninette de Valois, İrlanda doğumlu İngiliz dansçı ve koreograf (ö. 2001)

1901 - Sukarno, Endonezya bağımsızlık hareketinin önderi ve ilk Devlet Başkanı (ö. 1970)

1903 - Aram İlyiç Haçaturyan, Ermeni asıllı Sovyet besteci (ö. 1978)

1917 - Maria Montez, Amerikalı aktris (ö. 1951)

1918 - Martin Esslin, Britanyalı yapımcı ve senarist (ö. 2002)

1919 - Peter Carington, Britanyalı siyasetçi (ö. 2018)

1924 - Orna Porat, İsrailli tiyatrocu (ö. 2015)

1926 - Erdal İnönü, Türk bilim adamı ve siyasetçi (ö. 2007)

1932 - Senih Orkan, Türk aktör (ö. 2008)

1933 - Heinrich Rohrer, İsviçreli bilim adamı ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)

1934 - II. Albert, Belçika Kralı

1939 - Ergüder Yoldaş, Türk müzisyen ve besteci (ö. 2016)

1941 - David Crystal, İngiliz dil bilimci, akademisyen ve yazar

1943 - Richard Smalley, Amerikalı bilim adamı (ö. 2005)

1944 - Edgar Froese, Alman müzisyen (ö. 2015)

1944 - Phillip Allen Sharp, Amerikalı bilim adamı

1945 - Abdirahman Mohamud Farole, Somalili politikacı

1946 - Zbigniew Seifert, Polonyalı müzisyen (ö. 1979)

1947 - Robert Englund, Amerikalı aktör

1947 - Laura Phillips "Laurie" Anderson, Amerikalı avangart sanatçısı, besteci, müzisyen ve film yönetmeni.

1947 - Zeynep Avcı, Türk gazeteci, öykü ve oyun yazarı ve çevirmen

1950 - Meral Zeren, Türk aktris ve ses sanatçısı

1951 - Geoffrey Rush, Avustralyalı aktör

1953 - Dimitris Avramopulos, Yunan diplomat ve siyasetçi

1954 - Władysław Żmuda, Polonyalı eski millî futbolcu

1955 - Sam Simon, Amerikalı televizyon yapımcısı ve senarist (ö. 2015)

1956 - Bjorn Borg, İsveçli tenisçi

1956 - Faruk Tınaz, Türk müzisyen

1956 - Mervan Barguti, Filistinli siyasetçi ve askeri lider

1958 - Tracey Adams, Amerikalı porno yıldızı

1959 - Jimmy Jam, Amerikalı yapımcı

1960 - Ahmet Yıldız, Türk yazar

1960 - Steve Vai, Amerikalı müzisyen

1961 - Garin Nugroho, Endonezyalı yönetmen

1961 - Tom Araya, Şilili müzisyen

1963 - David Koepp, Amerikalı film senaristi ve yönetmen

1963 - Jason Isaacs, İngiliz oyuncu

1965 - Ahmet Karcılılar, Türk yazar

1965 - Osamu Hirose, Japon futbolcu

1966 - Angela Cavagna, İtalyan model

1966 - Faure Gnassingbé, Togo Devlet Başkanı

1966 - Lukas Hacilukas, Kıbrıslı teknik direktör ve eski millî futbolcu

1967 - Katharina Abt, Alman oyuncu

1967 - Paul Giamatti, Amerikalı oyuncu

1967 - Roger Lukaku, Kongolu futbolcu

1968 - Molly Glynn, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)

1969 - Fernando Redondo, Arjantinli eski futbolcu

1969 - Selçuk Dereli, Türk futbol hakemi

1970 - Albert Ferrer, İspanyol eski millî futbolcu

1970 - James Shaffer, Amerikalı müzisyen

1971 - Ertan Aydın, Türk siyasetçi

1972 - Cristina Scabbia, İtalyan müzisyen ve şarkı sözü yazarı

1972 - Hideki Yoshioka, Japon futbolcu

1972 - Satoshi Oishi, Japon futbolcu

1972 - Tomohiro Hasumi, Japon futbolcu

1973 - Patrick Rothfuss, Amerikalı epik fantezi yazarı ve akademisyen

1974 - Rolando Fonseca, Kosta Rikalı futbolcu

1974 - Sonya Walger, İngiliz oyuncu

1975 - Fábio Camilo de Brito, Brezilyalı futbolcu

1975 - Hasibe Eren, Türk oyuncu

1977 - David Connolly, İrlandalı futbolcu

1978 - Faudel, Cezayir kökenli Fransız şarkıcı

1978 - Judith Barsi, Amerikalı çocuk oyuncu (ö. 1988)

1978 - Mariana Popova, Bulgar şarkıcı

1978 - Naoki Matsushita, Japon futbolcu

1978 - ODB, Amerikalı profesyonel güreşçi

1978 - Yusuke Sasuda, Japon futbolcu

1981 - Hasan Küçükçetin, Türk oyuncu

1982 - Selçuk Aydemir, Türk senarist ve yönetmen

1982 - Yasemin Hadivent, Türk aktris ve sunucu

1983 - Gianna Michaels, Amerikalı porno yıldızı

1983 - Michael Krohn-Dehli, Danimarkalı futbolcu

1983 - Yasutaka Homma, Japon futbolcu

1984 - ByeAlex, Macar şarkıcı

1984 - Igor Cukrov, Hırvat şarkıcı

1984 - Roman Hubník, Çek millî futbolcu

1985 - Drew McIntyre, İskoç güreşçi

1985 - Sota Hirayama, Japon futbolcu

1986 - Ante Kulušić, Hırvat futbolcu

1986 - Didem Kınalı, Türk dansçı

1986 - Kim Hyun Joong, Güney Koreli aktris ve müzisyen

1986 - Leandrinho, Brezilyalı futbolcu

1986 - Sergey Krivets, Beyaz Rus futbolcu

1986 - Vagner da Silva, Brezilyalı futbolcu

1987 - Andreas Avraam, Kıbrıslı futbolcu

1987 - Cássio Ramos, Brezilyalı futbolcu

1987 - Rubin Okotie, Avusturyalı futbolcu

1988 - Aleksey Rogonov, Rus buz patenci

1988 - Andrea Preti, İtalyan aktör ve senarist

1988 - Ferhat Bıkmaz, Türk futbolcu

1988 - Jon Errasti, İspanyol futbolcu

1989 - Jonathan Reis, Brezilyalı futbolcu

1989 - Robert Sacre, Amerikalı basketbolcu

1990 - Vid Belec, Sloven kaleci

1990 - Yumu Kudo, Japon futbolcu

1991 - Rodrigo Ríos Lozano, İspanyol futbolcu

1992 - Mitch McGary, Amerikalı basketbolcu

1992 - Raid İbrahim Salih, Ummanlı futbolcu

1994 - Gakuto Notsuda, Japon futbolcu

1994 - Kevin Sousa, Yeşil Burun Adaları futbolcu

1995 - Julian Green, Amerikalı futbolcu

1995 - Semih Ergül, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

913 - Aleksandros, Bizans İmparatoru (d. 866)

1138 - Raşid, Abbâsî Hâlifesi (d. 1109)

1393 - Go-En'yū, Japonya'da Kuzey Talibi (d. 1359)

1671 - Stepan Razin, Kazak lider (d. 1630)

1747 - Jean-Baptiste Barrière, Fransız çellist ve besteci (d. 1707)

1813 - Alexandre Théodore Brongniart, Fransız mimar (d. 1739)

1832 - Jeremy Bentham, İngiliz filozof ve hukukçu (Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen) (d. 1738)

1837 - Diego Portales, Şilili siyasetçi (d. 1793)

1861 - Camillo Benso, İtalyan devlet adamı (d. 1810)

1891 - John A. Macdonald, Kanada Dominyonu'nun ilk Başbakanı (d. 1815)

1916 - Yuan Shikai, Çinli komutan ve devlet adamı (d. 1859)

1920 - Grigoriy Potanin, Rus etnograf ve doğa tarihçisi (d. 1835)

1928 - Asaf Derviş Paşa, Türk doktor (d. 1868)

1856 - Edward Goodrich Acheson, Amerikalı kimyacı (ö. 1931)

1940 - Arthur Zimmermann, Alman bürokrat (d. 1864)

1941 - Louis Chevrolet, İsviçreli Amerikan yarış arabası sürücüsü ve İş adamı (d. 1878)

1942 - Harald Tammer, Eston gazeteci, atlet ve halterci (d. 1899)

1943 - Guido Fubini, İtalyan matematikçi (d. 1879)

1944 - Paul Cornu, Fransız mühendis ve mucit (d. 1881)

1946 - Gerhart Hauptmann, Alman dramatist, oyun yazarı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1862)

1948 - Louis Lumière, Fransız film yapımcısı (d. 1864)

1961 - Carl Gustav Jung, Alman psikanalizci (d. 1875)

1962 - George Sargent, İngiliz golfçü (d. 1882)

1962 - Yves Klein, Fransız ressam (d. 1928)

1964 - Ragıp Gümüşpala, Türk asker ve siyasetçi

1968 - Kazım Özalp, Türk asker ve siyasetçi (Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından) (d. 1882)

1968 - Robert Kennedy, Amerikalı senatör ve Başkan adayı (suikast) (d. 1925)

1970 - Camille Bombois, Fransız ressam (d. 1883)

1975 - Hiroshi Ōshima, Japon asker ve bürokrat (d. 1886)

1980 - Hamit Görele, Türk ressam (d. 1903)

1987 - Burhan Atak, Türk futbolcu (d. 1905)

1991 - Adnan Süvari, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1926)

1991 - Stan Getz, Amerikalı müzisyen (d. 1927)

1992 - Hikmet Feridun Es, Türk gazeteci (d. 1909)

1994 - Orhan Eralp, Türk bürokrat (d. 1915)

1996 - George Davis Snell, Amerikalı bilim adamı (d. 1903)

1996 - Marc de Jonge, Fransız aktör (d. 1949)

1998 - Cafer Şerif İmami, İran eski Başbakanı (d. 1910)

2002 - John Frankenheimer Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen (d. 1930)

2003 - Ken Grimwood, Amerikalı yazar (d. 1944)

2005 - Anne Bancroft, Amerikalı aktris (d. 1931)

2005 - Dana Elcar, Amerikalı aktör (d. 1927)

2006 - Billy Preston, Amerikalı müzisyen (d. 1946)

2009 - Jean Dausset, Fransız immunolog ve Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1916)

2012 - Manolo Preciado, İspanyol teknik adam ve eski futbolcu (d. 1957)

2013 - Esther Williams, Amerikalı oyuncu ve yüzücü (d. 1922)

2013 - Jerome Karle, Amerikalı kimyager (d. 1918)

2013 - Tom Sharpe, İngiliz yazar (d. 1928)

2014 - Abdurrahman Ünsal, Türk siyasetçi (d. 1930)

2014 - Darío Barrio, İspanyol yemek uzmanı ve TV programcısı (d. 1972)

2014 - Lorna Wing, İngiliz psikiyatr ve fizikçi (d. 1928)

2015 - Aarthi Agarwal, Amerikalı aktris (d. 1984)

2015 - Pierre Brice, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1929)

2016 - Theresa Saldana, Amerikalı oyuncudur (d. 1954)

2016 - Peter Shaffer, İngiliz oyun yazarı ve senarist (d. 1926)

2016 - Kimbo Slice, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1974)

2017 - Ragnhild Queseth Haarstad, Norveç Merkezi Partisi üyesi siyasetçi ve bakandır (d. 1939)

2017 - Adnan Kaşıkçı, Suudi iş adamı (d. 1935)

2017 - Davey Lambert, İngiliz motosiklet yarışçısı (d. 1969)

2017 - Sandra Reemer, Hollandalı şarkıcı (d. 1950)

2017 - Márta Antal-Rudas, Macar kadın cirit atma sporcusudur (d. 1937)

2017 - Rokas Žilinskas, Litvan gazeteci ve siyasetçidir (d. 1972)

2018 - Tinus Bosselaar, Hollandalı eski millî futbolcudur (d. 1936)

2018 - Ümit Kayıhan, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1954)

2018 - Kira Muratova, Ukraynalı Sovyet film yönetmeni, senarist (d. 1934)

2018 - Alan O'Neill, İrlandalı oyuncu (d. 1971)

2018 - Monique Papon, Fransız kadın siyasetçi ve senatör (d. 1934)

2018 - Ralph Santolla, Amerikalı heavy metal müziği-rock gitaristidir (d. 1969)

2018 - Mary Wilson, İngiliz şair (d. 1916)

2018 - Franz M. Wuketits, Avusturyalı biyolog, eğitimci, epistemolog ve akademisyendir (d. 1955)

2019 - Joan Callahan, Amerikalı feminist filozof (d. 1943)

2019 - Dr. John, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve oyuncu (d. 1940)

2020 - Christel DeHaan, Almanya doğumlu Amerikalı iş kadını ve hayırsever (d. 1942)

2020 - Dietmar Seyferth, Alman kimya profesörü (d. 1929)

2020 - Ramazan Şallah, Filistin İslâmi Cihat örgütünün kurucusu (d. 1958)

2020 - Constantin Xenakis, Mısır doğumlu Yunan asıllı Fransız ressam ve heykeltıraş (d. 1931)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER