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- 6 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?
6 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?
Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...
- Haber Merkezi
- 06.06.2021 - 10:35
arihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.
Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.
Peki, 6 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Haziran'da yaşananlar...
OLAYLAR
- 1388 - Köln Üniversitesi kuruldu.
- 1523 - İsveç Bağımsızlık Savaşı sonucunda, İsveç Krallığı bağımsızlığını ilan etti.
- 1808 - Joseph Bonaparte, İspanya Kralı oldu.
- 1844 - Mezhepsiz ve ruhban sınıfına bağlı olmayan, küresel bir Hristiyan örgütü olan (YMCA-Young Man Christian Association) kuruldu.
- 1861 - Bettino Ricasoli, İtalya Başbakanı olarak göreve başladı.
- 1919 - İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Harbiye Nezareti'ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istedi.
- 1920 - İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduk, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay'ı idama mahkûm etti.
- 1924 - Fener Rum Patrikhanesi dışındaki Türk Ortodoksları İstanbul'da Papa Eftim'in teşebbüsüyle, Panayia Kilisesi nezdinde İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi'ni teşkil kararı aldı ve Papa Eftim'i bu Kilise'nin başkanlığına getirdi.
- 1930 - Arnavutluk Futbol Federasyonu kuruldu.
- 1937 - Sivas - Malatya Demiryolu, Çetinkaya'da birleşti.
- 1944 - Normandiya Çıkarması: Müttefikler Normandiya’ya çıkarma yaptı.
- 1944 - Ankara'da Beden Terbiyesi Enstitüsü'nün temeli atıldı.
- 1950 - Yeni hükûmet orduda tasfiye yaptı.
- 1959 - Konya'da şiddetli yağmur sel baskınına neden oldu; 4000 hayvan sele kapıldı.
- 1962 - Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmeler doğrultusunda, Ruanda ve Burundi'yi ayrı devletler olarak bağımsızlığının tanınması kararlaştırıldı.
- 1965 - Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) adını aldı.
- 1966 - Balıkesirspor Kulübü kuruldu.
- 1966 - UD Leiria Spor Kulübü kuruldu.
- 1967 - Arap devletleri ortaklaşa uyguladığı politika gereğince, İsrail'e destek veren devletlere yaptığı petrol ihracatını durdurdu.
- 1969 - OFK Petrovac Futbol Kulübü kuruldu.
- 1976 - Kozmonotlar Boris Volinov ve Vitali Jolobov ekibinden oluşan Soyuz 21 uzay aracı yolculuğuna başladı.
- 1983 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Partinin Genel Başkanlığına Erdal İnönü seçildi.
- 1982 - İsrail Galile'de "Barış" adlı operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti.
- 1984 - Hindistan ordusuna bağlı askerler, Sih'lerin kutsal mabedi olan "Altın Tapınak"a kanlı bir baskın düzenlediler. Bu baskından sonra, Hindistan'ın çeşitli kesimlerindeki militan olmayan Sihler de silahlanmaya başladılar.
- 1985 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in geri çevirdiği "Pişmanlık Yasası", ANAP'ın oylarıyla kabul edildi.
- 1985 - Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris yayınlandı.
- 1995 - Yalova il oldu.
- 1996 - AKM Sergi Salonu'nda uluslararası "Diyaloglar, şeylerin düzenine ait yitirilmiş düşünce" sergisi başladı.
- 1996 - İş adamı Halis Toprak'ın, boşandığı eşi Ayşe Toprak'a 5 trilyon 100 milyar lira tazminat vermesi kesinleşti. Bu, Türkiye tarihinin en yüksek boşanma tazminatı oldu.
- 1996 - Karabük, Türkiye'nin 78. ili oldu.
- 1996 - Changchun Yatai Futbol Kulübü kuruldu.
- 2000 - Şili eski diktatörü Augusto Pinochet'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Pinochet'in 17 yıl süren iktidarı süresince; binlerce devrimci, demokrat öldürülmüş ya da kaybolmuştu.
- 2012 yılında gerçekleşen Venüs geçişinin Umman'dan çekilen fotoğraf.
- 2006 - Somali'de yaşanan iç savaş'ta İslam Mahkemeleri Örgütü başkent Mogadişu'yu kontrolü altına aldı.
- 2011 - Apple Kaliforniya'da düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı bulut depolama servisi iCloud'un lansmanını yaptı.
- 2012 - Venüs geçişi gerçekleşti.
- 2013 - Rami Hamdallah, Filistin Başbakanı olarak göreve başladı.
- 2013 - Çapul TV internet üzerinden yayına başladı.
DOĞUMLAR
- 1519 - Andrea Cesalpino, İtalyan bitki bilimci (ö. 1603)
- 1576 - Giovanni Diodati, Cenevreli protestan ilâhiyatçı (ö. 1649)
- 1599 - Diego Velazquez, İspanyol ressam (ö. 1660)
- 1606 - Pierre Corneille, Fransız şair (ö. 1684)
- 1714 - I. José, Portekiz ve Algarve Kralı (ö. 1777)
- 1799 - Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Rus yazar (ö. 1837)
- 1850 - Karl Ferdinand Braun, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1918)
- 1857 - Aleksandr Lyapunov, Rus matematikçi (ö. 1918)
- 1868 - Robert Falcon Scott, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması subayı ve kâşifi (ö. 1912)
- 1875 - Thomas Mann, Alman yazar (ö. 1955)
- 1887 - İzzet Melih Devrim, Türk şair, romancı ve oyun yazarı (ö. 1966)
- 1898 - Ninette de Valois, İrlanda doğumlu İngiliz dansçı ve koreograf (ö. 2001)
- 1901 - Sukarno, Endonezya bağımsızlık hareketinin önderi ve ilk Devlet Başkanı (ö. 1970)
- 1903 - Aram İlyiç Haçaturyan, Ermeni asıllı Sovyet besteci (ö. 1978)
- 1917 - Maria Montez, Amerikalı aktris (ö. 1951)
- 1918 - Martin Esslin, Britanyalı yapımcı ve senarist (ö. 2002)
- 1919 - Peter Carington, Britanyalı siyasetçi (ö. 2018)
- 1924 - Orna Porat, İsrailli tiyatrocu (ö. 2015)
- 1926 - Erdal İnönü, Türk bilim adamı ve siyasetçi (ö. 2007)
- 1932 - Senih Orkan, Türk aktör (ö. 2008)
- 1933 - Heinrich Rohrer, İsviçreli bilim adamı ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)
- 1934 - II. Albert, Belçika Kralı
- 1939 - Ergüder Yoldaş, Türk müzisyen ve besteci (ö. 2016)
- 1941 - David Crystal, İngiliz dil bilimci, akademisyen ve yazar
- 1943 - Richard Smalley, Amerikalı bilim adamı (ö. 2005)
- 1944 - Edgar Froese, Alman müzisyen (ö. 2015)
- 1944 - Phillip Allen Sharp, Amerikalı bilim adamı
- 1945 - Abdirahman Mohamud Farole, Somalili politikacı
- 1946 - Zbigniew Seifert, Polonyalı müzisyen (ö. 1979)
- 1947 - Robert Englund, Amerikalı aktör
- 1947 - Laura Phillips "Laurie" Anderson, Amerikalı avangart sanatçısı, besteci, müzisyen ve film yönetmeni.
- 1947 - Zeynep Avcı, Türk gazeteci, öykü ve oyun yazarı ve çevirmen
- 1950 - Meral Zeren, Türk aktris ve ses sanatçısı
- 1951 - Geoffrey Rush, Avustralyalı aktör
- 1953 - Dimitris Avramopulos, Yunan diplomat ve siyasetçi
- 1954 - Władysław Żmuda, Polonyalı eski millî futbolcu
- 1955 - Sam Simon, Amerikalı televizyon yapımcısı ve senarist (ö. 2015)
- 1956 - Bjorn Borg, İsveçli tenisçi
- 1956 - Faruk Tınaz, Türk müzisyen
- 1956 - Mervan Barguti, Filistinli siyasetçi ve askeri lider
- 1958 - Tracey Adams, Amerikalı porno yıldızı
- 1959 - Jimmy Jam, Amerikalı yapımcı
- 1960 - Ahmet Yıldız, Türk yazar
- 1960 - Steve Vai, Amerikalı müzisyen
- 1961 - Garin Nugroho, Endonezyalı yönetmen
- 1961 - Tom Araya, Şilili müzisyen
- 1963 - David Koepp, Amerikalı film senaristi ve yönetmen
- 1963 - Jason Isaacs, İngiliz oyuncu
- 1965 - Ahmet Karcılılar, Türk yazar
- 1965 - Osamu Hirose, Japon futbolcu
- 1966 - Angela Cavagna, İtalyan model
- 1966 - Faure Gnassingbé, Togo Devlet Başkanı
- 1966 - Lukas Hacilukas, Kıbrıslı teknik direktör ve eski millî futbolcu
- 1967 - Katharina Abt, Alman oyuncu
- 1967 - Paul Giamatti, Amerikalı oyuncu
- 1967 - Roger Lukaku, Kongolu futbolcu
- 1968 - Molly Glynn, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)
- 1969 - Fernando Redondo, Arjantinli eski futbolcu
- 1969 - Selçuk Dereli, Türk futbol hakemi
- 1970 - Albert Ferrer, İspanyol eski millî futbolcu
- 1970 - James Shaffer, Amerikalı müzisyen
- 1971 - Ertan Aydın, Türk siyasetçi
- 1972 - Cristina Scabbia, İtalyan müzisyen ve şarkı sözü yazarı
- 1972 - Hideki Yoshioka, Japon futbolcu
- 1972 - Satoshi Oishi, Japon futbolcu
- 1972 - Tomohiro Hasumi, Japon futbolcu
- 1973 - Patrick Rothfuss, Amerikalı epik fantezi yazarı ve akademisyen
- 1974 - Rolando Fonseca, Kosta Rikalı futbolcu
- 1974 - Sonya Walger, İngiliz oyuncu
- 1975 - Fábio Camilo de Brito, Brezilyalı futbolcu
- 1975 - Hasibe Eren, Türk oyuncu
- 1977 - David Connolly, İrlandalı futbolcu
- 1978 - Faudel, Cezayir kökenli Fransız şarkıcı
- 1978 - Judith Barsi, Amerikalı çocuk oyuncu (ö. 1988)
- 1978 - Mariana Popova, Bulgar şarkıcı
- 1978 - Naoki Matsushita, Japon futbolcu
- 1978 - ODB, Amerikalı profesyonel güreşçi
- 1978 - Yusuke Sasuda, Japon futbolcu
- 1981 - Hasan Küçükçetin, Türk oyuncu
- 1982 - Selçuk Aydemir, Türk senarist ve yönetmen
- 1982 - Yasemin Hadivent, Türk aktris ve sunucu
- 1983 - Gianna Michaels, Amerikalı porno yıldızı
- 1983 - Michael Krohn-Dehli, Danimarkalı futbolcu
- 1983 - Yasutaka Homma, Japon futbolcu
- 1984 - ByeAlex, Macar şarkıcı
- 1984 - Igor Cukrov, Hırvat şarkıcı
- 1984 - Roman Hubník, Çek millî futbolcu
- 1985 - Drew McIntyre, İskoç güreşçi
- 1985 - Sota Hirayama, Japon futbolcu
- 1986 - Ante Kulušić, Hırvat futbolcu
- 1986 - Didem Kınalı, Türk dansçı
- 1986 - Kim Hyun Joong, Güney Koreli aktris ve müzisyen
- 1986 - Leandrinho, Brezilyalı futbolcu
- 1986 - Sergey Krivets, Beyaz Rus futbolcu
- 1986 - Vagner da Silva, Brezilyalı futbolcu
- 1987 - Andreas Avraam, Kıbrıslı futbolcu
- 1987 - Cássio Ramos, Brezilyalı futbolcu
- 1987 - Rubin Okotie, Avusturyalı futbolcu
- 1988 - Aleksey Rogonov, Rus buz patenci
- 1988 - Andrea Preti, İtalyan aktör ve senarist
- 1988 - Ferhat Bıkmaz, Türk futbolcu
- 1988 - Jon Errasti, İspanyol futbolcu
- 1989 - Jonathan Reis, Brezilyalı futbolcu
- 1989 - Robert Sacre, Amerikalı basketbolcu
- 1990 - Vid Belec, Sloven kaleci
- 1990 - Yumu Kudo, Japon futbolcu
- 1991 - Rodrigo Ríos Lozano, İspanyol futbolcu
- 1992 - Mitch McGary, Amerikalı basketbolcu
- 1992 - Raid İbrahim Salih, Ummanlı futbolcu
- 1994 - Gakuto Notsuda, Japon futbolcu
- 1994 - Kevin Sousa, Yeşil Burun Adaları futbolcu
- 1995 - Julian Green, Amerikalı futbolcu
- 1995 - Semih Ergül, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
- 913 - Aleksandros, Bizans İmparatoru (d. 866)
- 1138 - Raşid, Abbâsî Hâlifesi (d. 1109)
- 1393 - Go-En'yū, Japonya'da Kuzey Talibi (d. 1359)
- 1671 - Stepan Razin, Kazak lider (d. 1630)
- 1747 - Jean-Baptiste Barrière, Fransız çellist ve besteci (d. 1707)
- 1813 - Alexandre Théodore Brongniart, Fransız mimar (d. 1739)
- 1832 - Jeremy Bentham, İngiliz filozof ve hukukçu (Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen) (d. 1738)
- 1837 - Diego Portales, Şilili siyasetçi (d. 1793)
- 1861 - Camillo Benso, İtalyan devlet adamı (d. 1810)
- 1891 - John A. Macdonald, Kanada Dominyonu'nun ilk Başbakanı (d. 1815)
- 1916 - Yuan Shikai, Çinli komutan ve devlet adamı (d. 1859)
- 1920 - Grigoriy Potanin, Rus etnograf ve doğa tarihçisi (d. 1835)
- 1928 - Asaf Derviş Paşa, Türk doktor (d. 1868)
- 1856 - Edward Goodrich Acheson, Amerikalı kimyacı (ö. 1931)
- 1940 - Arthur Zimmermann, Alman bürokrat (d. 1864)
- 1941 - Louis Chevrolet, İsviçreli Amerikan yarış arabası sürücüsü ve İş adamı (d. 1878)
- 1942 - Harald Tammer, Eston gazeteci, atlet ve halterci (d. 1899)
- 1943 - Guido Fubini, İtalyan matematikçi (d. 1879)
- 1944 - Paul Cornu, Fransız mühendis ve mucit (d. 1881)
- 1946 - Gerhart Hauptmann, Alman dramatist, oyun yazarı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1862)
- 1948 - Louis Lumière, Fransız film yapımcısı (d. 1864)
- 1961 - Carl Gustav Jung, Alman psikanalizci (d. 1875)
- 1962 - George Sargent, İngiliz golfçü (d. 1882)
- 1962 - Yves Klein, Fransız ressam (d. 1928)
- 1964 - Ragıp Gümüşpala, Türk asker ve siyasetçi
- 1968 - Kazım Özalp, Türk asker ve siyasetçi (Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından) (d. 1882)
- 1968 - Robert Kennedy, Amerikalı senatör ve Başkan adayı (suikast) (d. 1925)
- 1970 - Camille Bombois, Fransız ressam (d. 1883)
- 1975 - Hiroshi Ōshima, Japon asker ve bürokrat (d. 1886)
- 1980 - Hamit Görele, Türk ressam (d. 1903)
- 1987 - Burhan Atak, Türk futbolcu (d. 1905)
- 1991 - Adnan Süvari, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1926)
- 1991 - Stan Getz, Amerikalı müzisyen (d. 1927)
- 1992 - Hikmet Feridun Es, Türk gazeteci (d. 1909)
- 1994 - Orhan Eralp, Türk bürokrat (d. 1915)
- 1996 - George Davis Snell, Amerikalı bilim adamı (d. 1903)
- 1996 - Marc de Jonge, Fransız aktör (d. 1949)
- 1998 - Cafer Şerif İmami, İran eski Başbakanı (d. 1910)
- 2002 - John Frankenheimer Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen (d. 1930)
- 2003 - Ken Grimwood, Amerikalı yazar (d. 1944)
- 2005 - Anne Bancroft, Amerikalı aktris (d. 1931)
- 2005 - Dana Elcar, Amerikalı aktör (d. 1927)
- 2006 - Billy Preston, Amerikalı müzisyen (d. 1946)
- 2009 - Jean Dausset, Fransız immunolog ve Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1916)
- 2012 - Manolo Preciado, İspanyol teknik adam ve eski futbolcu (d. 1957)
- 2013 - Esther Williams, Amerikalı oyuncu ve yüzücü (d. 1922)
- 2013 - Jerome Karle, Amerikalı kimyager (d. 1918)
- 2013 - Tom Sharpe, İngiliz yazar (d. 1928)
- 2014 - Abdurrahman Ünsal, Türk siyasetçi (d. 1930)
- 2014 - Darío Barrio, İspanyol yemek uzmanı ve TV programcısı (d. 1972)
- 2014 - Lorna Wing, İngiliz psikiyatr ve fizikçi (d. 1928)
- 2015 - Aarthi Agarwal, Amerikalı aktris (d. 1984)
- 2015 - Pierre Brice, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1929)
- 2016 - Theresa Saldana, Amerikalı oyuncudur (d. 1954)
- 2016 - Peter Shaffer, İngiliz oyun yazarı ve senarist (d. 1926)
- 2016 - Kimbo Slice, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1974)
- 2017 - Ragnhild Queseth Haarstad, Norveç Merkezi Partisi üyesi siyasetçi ve bakandır (d. 1939)
- 2017 - Adnan Kaşıkçı, Suudi iş adamı (d. 1935)
- 2017 - Davey Lambert, İngiliz motosiklet yarışçısı (d. 1969)
- 2017 - Sandra Reemer, Hollandalı şarkıcı (d. 1950)
- 2017 - Márta Antal-Rudas, Macar kadın cirit atma sporcusudur (d. 1937)
- 2017 - Rokas Žilinskas, Litvan gazeteci ve siyasetçidir (d. 1972)
- 2018 - Tinus Bosselaar, Hollandalı eski millî futbolcudur (d. 1936)
- 2018 - Ümit Kayıhan, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1954)
- 2018 - Kira Muratova, Ukraynalı Sovyet film yönetmeni, senarist (d. 1934)
- 2018 - Alan O'Neill, İrlandalı oyuncu (d. 1971)
- 2018 - Monique Papon, Fransız kadın siyasetçi ve senatör (d. 1934)
- 2018 - Ralph Santolla, Amerikalı heavy metal müziği-rock gitaristidir (d. 1969)
- 2018 - Mary Wilson, İngiliz şair (d. 1916)
- 2018 - Franz M. Wuketits, Avusturyalı biyolog, eğitimci, epistemolog ve akademisyendir (d. 1955)
- 2019 - Joan Callahan, Amerikalı feminist filozof (d. 1943)
- 2019 - Dr. John, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve oyuncu (d. 1940)
- 2020 - Christel DeHaan, Almanya doğumlu Amerikalı iş kadını ve hayırsever (d. 1942)
- 2020 - Dietmar Seyferth, Alman kimya profesörü (d. 1929)
- 2020 - Ramazan Şallah, Filistin İslâmi Cihat örgütünün kurucusu (d. 1958)
- 2020 - Constantin Xenakis, Mısır doğumlu Yunan asıllı Fransız ressam ve heykeltıraş (d. 1931)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
- Dünya Diyetisyenler Günü