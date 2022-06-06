Haberler

Gündem Haberleri

6 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

6 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 6 Haziran Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?