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    6 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 6 Haziran Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 06.06.2022 - 09:48
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    6 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 6 Mayıs Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

    6 Haziran dolar ve euro ne kadar?

    İSTANBUL (İHA) - Dolar 16,5660 liradan, euro ise 17,7730 liradan haftaya başladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da 16,5640 liradan alınan dolar 16,5660 liradan, 17,7710 liradan alınan euro ise 17,7730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,52 liradan, euro ise 17,71 liradan satılmıştı.


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