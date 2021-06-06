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6 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 06.06.2021 - 19:41
- Güncelleme : 07.06.2021 - 08:48
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 368
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 368 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 482 semptomlu hasta belirlendi.
96 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 3 kişi sağlığına kavuşurken, 96 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 164 oldu.