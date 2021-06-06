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    6 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    6 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 06.06.2021 - 19:41
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 08:48
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 368

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 368 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 482 semptomlu hasta belirlendi.

    96 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 3 kişi sağlığına kavuşurken, 96 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 164 oldu.

    6 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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