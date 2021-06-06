6 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİN 368

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 368 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 482 semptomlu hasta belirlendi.

96 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 3 kişi sağlığına kavuşurken, 96 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 164 oldu.