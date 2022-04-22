- Haberler
- Gündem Haberleri
- 6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
- 22.04.2022 - 13:13
Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
SUT düzenlemesi ile listeye ilave kararı verilen 6 ilacın; 1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaçtan oluşuyor.
AYRINTILAR GELECEK...