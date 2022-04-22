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6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.