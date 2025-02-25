Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye’de suçla mücadele, güvenlik güçlerinin kararlı ve aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor.

Son dönemde, suç oranlarını azaltmak ve toplumun huzurunu sağlamak adına kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, bu operasyonlara dair detayları sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Buna göre; İstanbul’da Ş.K.’nin, Balıkesir’de F.Ö.‘nün, Antalya’da Y.K.’nin (cezaevinde), Tekirdağ’da E.Y.’nin, Kırklareli’de N.G. ve E.K.’nin (2 ayrı örgüt), Bursa’da F.Y.K. ve A.A.’nın (2 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlenen operasyonlarda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 43’ü tutuklanırken 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, çek senet tahsilatı, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, insan kaçakçılığı, silah ticareti ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu; 20 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici/delici alet ile çek/senet ele geçirildi.