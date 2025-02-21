6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı

DHA

Yurt genelinde kar yağışı sürerken Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), alınan yeni tedbirleri paylaştı.

Alınan yeni tedbirlere göre; olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da bulunan bazı otoyol ve devlet yollarının, 2 günlüğüne ağır taşıt trafiğine kapatıldığını açıklandı.

"METEROLOJİ TARAFINDAN BAZI İLLERİMİZ İÇİN TURUNCU VE SARI KOD VERİLDİ"

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre; 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimiz için turuncu (tehlikeli); İstanbul, Bolu ve Karabük illerimiz için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir." denildi.

"PAZAR GÜNÜNE KADAR..."

Açıklamada şunlar kaydedildi: