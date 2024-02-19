6 ilde Kafes operasyonu! Kırmızı ve yeşil bültendeki 23 kişi yakalandı 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün arama kararı çıkardığı kırmızı ve yeşil bültendeki şüpheliler için 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu paylaştı.

Güvenlik güçlerinin hedefinde bu kez, kırmızı ve yeşil bültende aranan şüpheliler yer aldı.

"Arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı"

Yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-43' Operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün kırmızı bülten, yeşil bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı."

"Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız"

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.

"Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van..."

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüklerimizce, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde;



Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 12 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülteni, Yeşil Bülteni ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 23 şahsa yönelik “KAFES-43” Operasyonları düzenlendi.

Şüphelilerin faaliyetleri

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

adam öldürme,

terör suçları,

dolandırıcılık,

güveni kötüye kullanma,

kara para aklama,

suç örgütlerine üye olma,

uyuşturucu,

kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi.

"Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor"