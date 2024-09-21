6 ilde KUYU operasyonu! 32 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, Antalya merkezli 6 ilde elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütüne “KUYU-27” operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 32 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi

Türkiye'de suçla mücadele, güvenlik birimlerinin fedakâr ve gösterdiği çabalarla kararlılıkla devam ediyor.

Son dönemde, suç oranlarını azaltmak ve toplumun güvenliğini sağlamak için geniş kapsamlı operasyonlar başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, bu operasyonlara dair detayları sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.

32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Antalya merkezli 6 ilde elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-27” operasyonu düzenlendi



Operasyon sonucu organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız

OPERASYONUN DETAYLARI

- Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darp ederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları,

- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurdukları,

- Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs,

- Kasten Yaralama,

- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

- Mala Zarar Verme ve Ölümle Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon sonucu:

- 23 adet ruhsatsız tabanca,

- 2 adet ruhsatsız tüfek,

- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve

- Çok miktarda para ele geçirildi.



Operasyonu koordine eden Antalya Başsavcılığımızı, Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.