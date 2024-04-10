6 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 15 şüpheli yakalandı Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-24" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin son operasyonunu paylaştı.

Bu kez operasyon, kent merkezinde yuvalanan terör örgütü mensuplarına oldu.

Ekipler, bayramda da operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

"15 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle.

6 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-24” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı."

Örgüt mensuplarının faaliyetleri

Yerlikaya, paylaşımına şöyle devam etti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla’da düzenlenen “BOZDOĞAN-24” operasyonlarında şüphelilerin; terör örgütü adına lastik yakıp, molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdikleri terör örgütünü övücü mahiyette slogan attıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışında düzenlenen eylem ve etkinliklerine katıldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaya kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu."