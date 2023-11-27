6 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ildeki Kahramanlar-30 operasyonunda, 63 mağara ve sığınağın imha edildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Terörü bitirmeye kararlı olan güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonu duyurdu.

"6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-30” operasyonlarında; 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi."

"Kahramanlar-30 operasyonu..."

Yerlikaya, paylaşımının devamında şöyle dedi:

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.



Şırnak, Siirt, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muş ve Tunceli’de J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar-30 operasyonlarında...

Ele geçirilenler

1 adet Keskin Nişancı Tüfeği,

4 adet AK-47 piyade tüfeği,

1 adet G-3 piyade tüfeği,

1 adet PKM Makinalı Tüfek,

16 adet el bombası

6 adet Bomba Atar ve mühimmatı,

8 adet anti-tank ve anti-personel mühimmatı,

155 mm.’lik OBÜS Top Mühimmatı,

31 adet Mayın/EYP ile patlayıcı madde,

120 kg amonyum nitrat (EYP yapımında kullanılan)



3.795 adet mühimmat, (7,62 mm, 5.56 mm, 12,7 çap ve ebatlarındaki ağır silah mühimmatları)

3 adet dürbün,

6 adet telsiz,



362 adet pil,

30 adet tüp ve

Çok sayıda mutfak, gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.

"Gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz"