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    6 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 83 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 19:02
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 19:34
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    6 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu açıklandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre, bugün hastalığa yakalananların sayısı 2 bin 436 oldu.

    Tedavi altındaki 194 kişi iyileşip taburcu olurken 83 kişi yaşamını yitirdi.

    "AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR"

    Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun." ifadeleriyle paylaştı.

    6 Kasım Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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