6 Kasım Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 27 bin 474 kişinin korona testi pozitif çıtı. Fahrettin Koca, aşıda beklenen seviyeye ulaşılamadığını, nedeninin ise aşı kararsızlığı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine ilişkin gelişmeleri derlediği tablo güncellendi.

Bakanlığın güncellediği tablo, her zamanki gibi Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan paylaşıldı.

203 CAN DAHA KAYBETTİK

Koca'nın paylaştığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 korona testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Koca, tabloyu eklediği paylaşımında bir de aşı uyarısında bulundu.

AŞI KARARSIZLIĞI UYARISI

Türkiye'nin hedeflenen aşı başarısına ulaşamadığını kaydeden Koca, bunun nedeninin ise aşı kararsızlığı olduğunu söyledi.

Koca, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79’un kararıysa hepimize örnek olmalı." ifadelerine yer verdi.