6 liderin toplantısından kulis bilgileri

Muhalefet parti liderlerinin toplantısında Ahmet Davutoğlu'nun önerileri reddedildi. Ali Babacan, HDP'nin de masada olmasını istedi. Meral Akşener, adaylık konuşmaları nedeniyle masada soğuk kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen 6 muhalefet partisinin lideri, Ankara Çankaya'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Objektiflere samimi pozlar veren muhalefet liderlerin 5 saat süren toplantısının, gergin geçtiği ortaya çıktı.

DAVUTOĞLU'NUN İKİ ÖNERİSİNE DE RET

Toplantıda; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi gerektiğini önerdi.

Bu öneri, liderler tarafından kabul görmedi.

Ahmet Davutoğlu'nun yüksek seviyeden konuşuyor olması ve her konuda kendi fikrinde ısrar etmesi liderleri rahatsız etti.

Öte yandan Ahmet Davutoğlu, diğer liderlere ittifak yerine koalisyon protokolü de önerdi. Ancak bu teklif de reddedildi.

BABACAN, MASAYA HDP'Yİ DE İSTEDİ

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin de masada yer almasını istedi.

İYİ PARTİ, HDP İLE GİZLİ ORTAKLIKTAN YANA

Ali Babacan'ın bu teklifi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i rahatsız etti.

HDP'nin gizli desteğine hayır demeyen ancak fotoğraf vermekten kaçınan Meral Akşener, HDP'nin ittifaka resmi olarak girmesine 'milliyetçilerin oylarını kaybederiz' korkusuyla karşı çıktı.

GECENİN EN MEMNUNİYETSİZ İSMİ MERAL AKŞENER

Görüşmeye dair edindiği bilgileri köşesine taşıyan İsmail Saymaz ise İyi Parti hakkında çarpıcı bir bilgi verdi.

"Ahlatlıbel'de en memnuniyetsiz görünen İyi Parti Lideri Meral Akşener'di. O gece pek konuşmadı." diyen İsmail Saymaz, İyi Partili bir yetkilinin kendisine şunları söylediğini yazdı: "Üzerinde anlaşılması gereken, sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki, gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var. Olması gereken, 'Parlementer sistemde anlaştık' demekti. Büyük anlam yüklendi."

MUSTAFA SARIGÜL İTTİFAKA ALINSIN MI

Masada, Mustafa Sarıgül'ün ittifaka katılımı da değerlendirildi.

Liderler, Mustafa Sarıgül'ün ittifakın ciddiyetini sarsacağını gerekçe göstererek ittifaka alınmamasında mutabık kaldı.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIK SİNYALLERİ VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hevesli tavrıyla öne çıktı.

CHP Lideri, Millet İttifakı'nın adayı olabilmek için diğer partilere tavizler verebileceğini ortaya koydu.