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    6 Mart Türkiye'nin korona tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 671 yeni korona vakası tespit edildi, 170 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA
    • 06.03.2022 - 19:24
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 19:30
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    6 Mart Türkiye'nin korona tablosu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    170 CAN KAYBI

    Buna göre, son 24 saatte 348 bin 146 korona testi yapıldı, 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 50 bin 241 oldu.

    18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,16, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,98 olarak kayıtlara geçti.

    UYGULANAN AŞI MİKTARI 145 MİLYONU GEÇTİ

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 990 bin 177 doza yükseldi.

    18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    6 Mart Türkiye nin korona tablosu #1

    AYRINTILAR GELİYOR..


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