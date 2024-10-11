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AA & Ensonhaber

Eski tip ehliyet kullananlar için sürücü belgelerini yenileme vakitleri daralıyor.

2025 yılıyla birlikte sürücü belgesini yenilemeyenler için cezai işlem uygulanacak.

1 Ocak 2016’dan önce alınan ehliyetlerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar değiştirilmesi gerekiyor. Aksi halde araç sürücüleri ehliyetlerini kullanamayacak.

6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ESKİ TİP EHLİYET KULLANIYOR

Eski tip sürücü belgesi kullanan 6 milyon 264 bin kişinin, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için yıl sonuna kadar sürücü belgesini değiştirmesi gerekiyor.

CEZASI 12 BİN TL

Ehliyetini yenilemeyenlere 12 bin TL olarak para cezası uygulanıyor olacak.

ESKİ TİP EHLİYETİ YENİLEME ÜCRETLERİ

Eski tip ehliyeti yenisi ile değiştirecek sürücülerinin ödeyeceği tutar, 13 TL değerindeki kâğıt bedeli ve 2 TL değerindeki vakıf hizmet bedelinden oluşuyor. Yeni tip sürücü belgesi olan ve herhangi bir nedenle değiştirmek isteyenler ise vakıf hizmet bedeli 230 TL + değerli kağıt bedeli 990 TL ödüyor olacak.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL, NEREDEN ALINIR?

Ehliyet yenilemek için vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı Merkezi'nden ya da randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.