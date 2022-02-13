6 muhalefet liderinin ortak açıklaması

Altı muhalefet partisi genel başkanının Çankaya'daki çalışma yemeği ardından yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararların kamuoyuna 28 Şubat günü duyurulacağı belirtildi.

Muhalefet partileri arasında heyetler arasındaki görüşmeler aylardır devam ediyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerinde 6 parti lideri Ankara'da bir araya geldi.

15 GÜN DAHA GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

5 saatlik süren toplantının ardından yapılan açıklamada, mutabakat metni için 15 gün daha istendi.

Açıklamada, hazırlanacak mutabakat metninin 28 Şubat'ta açıklanacağı belirtildi.

Mutabakat metninin hazırlanması için partiler arasında görüşmeler devam edecek, son kararı parti liderleri verecek.

NEDEN YUVARLAK MASADA OTURDULAR

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal'ın bir araya geldiği toplantının yuvarlak masada yapılmasının nedeni belli oldu.

Oturma düzeni konusunda bir türlü anlaşamayan liderler, son olarak kimsenin öne çıkmaması için yuvarlak masada oturma kararı aldığı öğrenildi.

ETLİ GÜVEÇ, ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ, AYVA TATLISI

5 saatlik sonuçsuz toplantının menüsü de belli oldu.

6 muhalefet partisinin lideri, yemeğe etli güveçle başladı.

Ardından masaya zeytinyağlı kereviz geldi.

Yemeğin ardından masaya tatlı olarak ayva tatlısı geldi.