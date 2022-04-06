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- 6 Nisan Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
6 Nisan Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- İHA
- 06.04.2022 - 10:33
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 6 Nisan Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...
6 NİSAN 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar 14,7230 liradan, euro ise 16,0390 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 14,7210 liradan alınan dolar, 14,7230 liradan, 16,0370 liradan alınan euro ise 16,0390 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 14,72 liradan, euro ise 16,14 liradan satılmıştı.