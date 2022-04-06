6 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 10 bin 314 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 41 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİN 314

Buna göre, son 24 saatte 220 bin 536 koronavirüs testi yapıldı, 10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 332 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,37

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,37 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 790 bin 237, 2'nci dozda 52 milyon 991 bin 940 ve 3'üncü dozda 27 milyon 668 bin 920 olmak üzere toplam 147 milyon 147 bin 731 aşı uygulandı.