6 Ocak 2022 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

6 Ocak 2022 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 6 Ocak Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 13,44 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 13,44 seviyesinde tamamladı.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

6 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz kurları yeni yılın ilk haftası yüzde 2 yükseldi. REKLAM powered byTagOn Dolar/TL 13,66 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,48'lerde seyrediyor.

Dün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımlandı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı. Fed tutanakları ışığında erken faiz artırımı ihtimalinin artmasıyla dolarda küresel olarak güçlenme yaşandı.