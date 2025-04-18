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Haber Merkezi

Yurt genelinde suça ve suçluya göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda da yapılan operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da son operasyona dair detayları, X hesabı üzerinden yayınladı.

Bakan Yerlikaya 158 suç örgütü üyesinin yakalandığı operasyonun detaylarını şu sözlerle duyurdu;

BİRÇOK İLDE DÜĞMEYE BASILDI

“6 ayrı Organize Suç Örgütü Üyesi 158 şüpheli yakalandı.” Adana’da S.B.’nin, İstanbul’da H.Y. ve B.B.’nin (yurt dışında tutuklu), Antalya’da A.B.’nin, İzmir’de S.A. (yurt dışında) ve U.G’nin (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlar sonucu; S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, İzmir(2) ve İstanbul(2) olmak üzere 4 il merkezli düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme (İş Yeri Kurşunlama), Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"UYUŞTURUCU MADDE VE ÇEK-SENET ELE GEÇİRİLDİ"