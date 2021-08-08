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    6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, sivil vinç ve ambulansa saldıran teröristlere yönelik operasyonun bilançosunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 11:05
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı bölgesinde sivillerin hedef alındığı kanlı saldırıyı düzenleyen teröristlere yönelik nokta atışı operasyon gerçekleştirdi.

    PKK/YPG’li teröristler, 5 Ağustos’ta sivil bir vince ve ambulansa tanksavar füzesiyle saldırı düzenlemişti.

    6 TERÖRİST HEDEF ALINDI

    TSK, alçak saldırıyı karşılıksız bırakmadı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

    SALDIRIYI DÜZENLEYEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi.

    6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi #1

    6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi #2

    6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi #3

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