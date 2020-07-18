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- 6 PKK/YPG'li terörist yakalandı
6 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 , Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
- AA
- 18.07.2020 - 10:21
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li olmak üzere, 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.