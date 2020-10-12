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- Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu 5 örgüt mensubun daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 12.10.2020 - 19:56
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
TESLİM OLANLARDAN BİRİ, EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELERDEN BİRİNİN ÇOCUĞU ÇIKTI
Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin Diyarbakır’da “evlat nöbeti” tutan aileler arasında yer aldığı öğrenildi.
Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 181’e yükseldi.