Dolar
7.8771
0.2634%
Euro
9.3015
0.0817%
Altın
1922.47
-0.3999%
Borsa
1178.35
1.0851%
G. Altın
487.122
-0.1101%
Bitcoin
90875.86
4.4617%
EXEN Coin
12.71
-1.66%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu 5 örgüt mensubun daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 19:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TESLİM OLANLARDAN BİRİ, EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELERDEN BİRİNİN ÇOCUĞU ÇIKTI

    Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin Diyarbakır’da “evlat nöbeti” tutan aileler arasında yer aldığı öğrenildi.

    Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 181’e yükseldi.

    Şırnak ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir