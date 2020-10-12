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Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu 5 örgüt mensubun daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.