6 Şubat depremini yaşayan Malatya'nın son hali Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da deprem öncesi ve sonrası çekilen drone görüntüleri, şehirdeki yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Malatya.

4 binden fazla bina yıkıldı

Asrın felaketinde iki büyük depremden de etkilenen Malatya’da 4 bin 197 bina yıkıldı.

Ağır hasar alan 45 binin üzerinde binanın ise şu ana kadar yüzde 97’sinin yıkımı tamamlandı.

Şehrin merkezi konumunda olan Yeni Camii çevresindeki yıkımların ardından ise yeni çarşı projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yıkımın boyutu gözler önüne serildi

Depremden yılar önce çekilen drone görüntüsünde şehrin yapı bloku gözükürken, yeni çekilen görüntülerde ise devasa boşluklar göze çarpıyor.

Yine 6 Şubat depreminden bir gün sonra çarşı merkezinde çekilen görüntüler ile bugün çekilen görüntüler de karşılaştırıldığında, yıkımın ne denli büyük olduğu gözler önüne seriliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)