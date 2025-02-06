İHA

Asrın felaketinin neden olduğu yıkımın üzerinden iki yıl geçti.

Ancak yaşanan kayıpların acısı dün gibi taze...

Yurdun dört bi yanında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılırken, depremin sembolu haline gelen isimler de unutulmadı.

Bu isimlerden biri de "Pala Dayı" oldu.

TEŞEKKÜR PALETİ VERİLDİ

Tonlarca ağırlığa sahip kepçeyi tırına yükleyerek son sürat otobanda deprem bölgesine yardım götürdüğü görüntülerle hafızalara kazınan Pala Dayı diye anılan Kazım Budak, yaşananları anlattı.

Avcılar Meydan'da 6 Şubat Bilim ve Teknoloji Derneği'nce Kahramanmaraş depreminin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Budak'a dernek tarafından tüm tır şoförlerini temsilen teşekkür plaketi verildi.

"CAN MESELESİ OLDUĞU İÇİN CANIMIZI DÜŞÜNMEDİK"

Yaşanan süreçle ilgili konuşan Kazım Budak, "Mevla'm bir felaketi daha memleketimize yaşatmasın inşallah. Bu felakette Türk milleti olarak milletimizle gurur duymak lazım. Çünkü Türk milleti şiarında insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali'nin söylediği üzere. Biz de zaten o şiarla büyüdük.

Depremi duyunca biz de hazırlandık şirketimiz sağ olsun. Bizi de gönderdi oraya. Can meselesi olduğu için biz de kendi canımızı düşünmedik. Çünkü Türk milleti olarak bir can için bin canı bile feda ederiz. Türk milletinin şiarında bu var.

"BİR DAHA OLSA BİR DAHA YAPARIM"

Önce Hatay'a gidiyordum. Kayseri'den çevirdiler beni Elbistan'a gideceksin dediler. Ben de Elbistan'a gittim. Orada durum çok felaketti. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Yer yerinden oynamıştı. Bir daha olsa bir daha yaparım. Normalde ben 45 yıllık şoförüm. Kuralları çok iyi bilen ve uyan birisiyim. Ama o zaman işin içinde can meselesi olunca kural tanımadım.

Sağ olsun Türk polisi de Türk yöneticiler de bize yardımcı oldular. Öylece devam edip ulaştık. Bugün de Avcılar'dayım. Buradan tüm şoför arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Türk milletine de şunu söylemek istiyorum Şoförlere iyi davransınlar. Sadece depremden depreme hatırlamasınlar" dedi.

"DEPREM KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

6 Şubat Bilim ve Teknoloji Dernek başkanı Cebrail Gövdecik ise, "Deprem konusunda insanlarda farkındalık oluşturmak için buraya geldik. İnsanlara deprem düdüğü ve el broşürü dağıtıyoruz burada. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 Şubat depreminin sembol isimlerinden Pala Dayı da bize yardım etti. Bize yardım eden evini açan herkese Elbistan halkı ve tüm depremzedeler adına teşekkür ediyoruz. Buradayız ve insanları bilgilendirip bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.