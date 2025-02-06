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AA

6 Şubat 2023'te Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremle sarsıldı.

Bugün asrın felaketinin ikinci yılı...

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran depremde; 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Depremin ikinci yılında, camilerde ise dualar okundu, eller hayatını kaybedenler için semaya açıldı.

SABAH NAMAZI KILINDI, HATİM DUASI OKUNDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'daki camilerde 6 Şubat'ın ikinci yılında dualar okundu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Camisi'nde sabah namazı kılındı, hatim duası okundu.

AİLELER MEZAR BAŞINDA DUA ETTİ

Ardından 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi.

Programlara depremde yakınlarını kaybedenler ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, kabirlere karanfil bıraktı, ziyarete gelenlere başsağlığı diledi.

Yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler de mezar başında dua etti.

MEVLİT OKUTULDU

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaptanpaşa Camisi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için sabah namazının ardından dua edildi.

Osmaniye'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla Bülbül Camisi'nde sabah namazı kılındı, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde de İl Müftülüğünce Ramazanoğlu Camisi'nde sabah namazı kılındı, mevlit okutuldu.

ELAZIĞ'DA DA VATANDAŞLAR, CAMİLERDE DUA ETTİ

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

İmam-ı Azam Camii'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Düzenlenen programa, çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın da dua ettiği, duygusal anların yaşandığı programın ardından Türk Kızılayı, cami cemaati ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Katılımcılar, depremde hayatını kaybedenler için dualar etti.