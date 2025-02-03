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İHA

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti.

Binlerce kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yaralandı ve 11 ilde yüz binlerce konut yıkıldı.

Ağır hasar alanlarla birlikte toplam 271 bin 892 yapı kullanılamaz hale geldi.



149 DAVADA SONUCA VARILDI, 189 KİŞİ HAPİSTE

Yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 2 bin 31 adet soruşturma dosyası açılırken bin 491 tanesi davaya dönüştü.

Bu davalardan 149'u hakkında mahkemece karar verildi ve 189 kişi hakkında çeşitli sürelerde hapis cezaları ve farklı kararlar çıktı.

Güncel olarak devam eden bin 342 davada, bin 850 sanık yargılanırken bunlardan 193'ü tutuklu olarak yargılanıyor.

YARGI SÜRECİNDE OHAL KAPSAMINDA TEDBİRLER ALINDI

Depremin ilk anından itibaren adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla yürütülen yargı seferberliği başlatıldı.

Buna ilişkin 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında "Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı.

Bu Kararname ile yargıda geçici bir müddet süreler durdurulmuş ve icra takibi yapılması bazı istisnalarıyla yasaklandı.

Deprem bölgesinde yıkılan ve hasar gören binalar için mimar, inşaat mühendisi ve jeoloji mühendislerinden oluşan toplam 984 bilirkişi görevlendirilirken sorumlulukları bulunan kişilerle ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturmalar yürütülerek koruma tedbirleri gecikmeksizin uygulandı.

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9 BİN ADALET PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ

Ayrıca depremin ilk anından itibaren hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespit işlemleri ivedilikle yapıldı ve bilimsel yollarla elde edilen DNA'lar, Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından titizlikle incelendi.

Bu kapsamda afet bölgesinde 538 adli tıp uzmanı görevlendirildi. Yargı hizmetinin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesini sağlanması açısından "Kardeş Adliye" uygulaması hayata geçirildi ve deprem felaketine maruz kalan bölgedeki adliyeler ile diğer adliyeler eşleştirildi.

Buna göre Adalet Bakanlığınca bine yakın hâkim ve Cumhuriyet savcısı ve yaklaşık 9 bin personel görevlendirildi. Bölgede bulunan cezaevlerindeki 12 bin 638 hükümlü ve tutuklu için nakil işlemi gerçekleştirildi.



ADALET BAKANLIĞI TESİSLERİ DEPREMZEDELERE AÇILDI

Depremin ardından bölgeye intikal eden Arama ve kurtarma ekibi (CEKUT), 41 vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkarttı.

Ayrıca Adalet Bakanlığı'na ait tesisler depremzedelerin konaklamasına açıldı ve bu kapsamda yaklaşık 7 bin kişi, söz konusu tesislerde misafir edildi.

İnşaat aşamasında, 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutu binası bulunurken, ayrıca inşaat öncesi hazırlık çalışmaları devam eden 13 adliye, 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp, 1 personel eğitim merkezi ve 71 kamu personel konutu binası bulunuyor.

Deprem bölgesinde açılan ceza davası sayısı bin 342'ye ulaştı. İdari yargıda ise şimdiye kadar toplam 105 bin 291 dava açıldı.



Bu kapsamda, deprem bölgesinde 654 adli, 28 idari olmak üzere toplam 682 ilk derece mahkemesi kuruldu.

YARGILAMA SÜRECİ İÇİN 3 BİNDEN FAZLA PERSONEL ATANDI

Ayrıca 10 Bölge Adliye Mahkemesi dairesi ve 5 Bölge İdare Mahkemesi dava dairesi olmak üzere toplam 15 istinaf dairesi kuruldu.

Ayrıca depremden etkilenen 11 ilde bulunan adliyelerde, farklı ünvanlarda toplam 3 bin 456 personel ataması yapıldı.