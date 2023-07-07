6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkarılan otomobillerin akıbeti belli oldu Deprem önemli ölçüde etkilenen Hatay’da enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan araçlardan 780 tanesinin şase numaralarından tespitleri yapıldı. Hak sahiplerinin, 30 gün içerisinde araçlarını alabileceği ifade edildi.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat depremleriyle sarıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin üzerinden 5 ay geçti.

Enkaza dönen kentler, devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yeniden ayaklandırıldı.

11 kentte yıkılan binlerce binanın enkazı kaldırıldı, hasar tespit çalışmaları yapıldı, yeni afet konutları yükselmeye başladı.

Afetten önemli ölçüde etkilenen Hatay'da binlerce araç da enkaz altında kaldı.

Araçlar muhafaza altına alındı

Ekipler çalışmalarıyla çıkarılan araçların büyük bölümü adeta hurdaya döndü. Kentte araç mezarlığına dönüşen alanlarda büyük hasar almış yüzlerce araç bulunuyor.

Araçlar, Hatay Valiliği tarafından genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla Antakya’da 3 farklı noktada muhafaza altına alındı.

Görünümüyle Hataylıları üzen yüzlerce araçtan 780 tanesinin akıbeti belli oldu.

" 780 aracın motor/şase numaralarından tespiti yapılmıştır"

Muhafaza altındaki araçlarla ilgili kamuoyuna duyuru yapan Hatay Valiliği şu ifadeleri kullandı:

06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem sonucunda enkaz altında kalan ve vatandaşlarımıza ait olan araçların, genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla; Köy Garajları, Kemal Çalıcı Tır Garajı ve İskenderun Yolu üzerinde bulunan yerleşkelerde muhafaza altına alınan 780 aracın motor/şase numaralarından tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan araçların hak sahiplerinin mağdur olmaması, araçların daha fazla ekonomik değerlerini kaybetmemesi amacıyla hak sahipleri tarafından 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim almaları gerekmektedir.

"Bunlar bizleri deprem gününe götürüyor"

Araçların muhafaza altında bulunduğu araziye kurduğu çadırda ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren Sabri Yılmaz, araçları hurdaya dönmüş halde görmenin kendilerini üzdüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

Arabalar var burada. Bunları görmek bizi mahvediyor. Hiç huzurlu değiliz. Depremde zarar gören araçlar bunlar. Bunları görmek bizler üzüyor. Bunlar bizleri deprem gününe götürüyor. Ailemiz geliyor buralara. Tahmini burada belki bin araç var. Bazılarının sahipleri gelip alıyor, bazıları da bırakmış. Belki de sahibi gelmeyenlerin sahipleri vefat etmiştir.

"Araç sahibi vefat edenlerin varisleri alacaklar"

Enkazdan çıkan araçları görmenin kendisini üzdüğünü ifade eden Hakan Burak, “Bayağı araç var. 3 farklı yerde enkazdan çıkan araçlar var. Bu araçları bu durumda görmek çok üzüyor. Yapacak bir şey yok. Araç sahibi vefat edenlerin varisleri alacaklar. Bizim arkadaşlardan da bu şekilde yakınlarının araçlarını alacaklar var.” şeklinde konuştu.