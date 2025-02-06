6 Şubat depremlerinin sembol davaları

Haber Merkezi

Türkiye, 6 Şubat 2023’te modern tarihinin en büyük ve en yıkıcı depremlerinden biriyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 9 saat arayla meydana geldi ve 11 ili doğrudan etkiledi.

7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük sarsıntı, 11 ilde büyük yıkıma yol açmış, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Milyonların yüreğini yakan bu acının üzerinden bugün tam iki yıl geçti...

Enkaz altından kurtarılanlar hayata tutunmaya çalışırken, yakınlarını kaybedenler ise adalet arayışını sürdürüyor.

DEPREMİN SEMBOL DAVALARI

Yıkılan binalar, ihmaller ve sorumlulara dair davalar deprem sonrası en çok tartışılan konular arasında yer aldı.

Müteahhitler, yapı denetim firmaları ve kamu görevlileri hakkında açılan davalar devam ederken, bazı dosyalarda cezalar verildi, bazılarında ise süreç ağır ilerliyor.

Bu süreçte depremin sembolü haline gelen bir çok dava kamuoyunda dikkat çekti.

Kolonların kesilmesi, yönetmeliğe ve projelere uyulmaması, kaçak kat çıkılması yıkım getiren ve binlerce kişiye mezar olan binalarla ilgili davalarda, yapım aşamasındaki kusurlar öne çıktı.

İSİAS OTEL

Adıyaman'daki İsias Oteli, sembol davalardan biriydi.KKTC'den gelen voleybolcuların da aralarında olduğu 72 kişi hayatını kaybetti.

Bilirkişi raporunda tüm sanıklar kusurlu bulundu.

Raporda, zemin etüdü yapılmadığı, beton kalitesinin yetersiz olduğu vurgulanırken deprem yönetmeliğine uyulsaydı yapının yıkılmayacağı belirtildi.Üstelik projeye aykırı olarak kaçak kat çıkılmıştı.

Otel sahibi ve mimar, 18 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Otel sahibinin oğlu 17 yıla, iki sanık ise 8 yıl 4'er aya mahkum oldu. 16 yıl ceza alan bir sanık için ise yakalama kararı çıkarıldı.

GALERIA SİTESİ

Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi'nde de ihmaller zinciri vardı.

3 müteahhit ve inşaat mühendisi, 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gerekçeli karara göre bina, projelere aykırı inşa edildi, Zeminin zayıf olduğu bilinmesine rağmen ek önlem alınmadı.

Malzeme ve yapı denetimindeki yetersizlikler ile işçilik hataları yıkım getirdi.

EZGİ APARTMANI

Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı da çok tartışıldı.

35 kişinin öldüğü apartmanda,, zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği öne sürüldü. Soruşturma sürecindeki bilirkişi raporları da bu yöndeydi. Ancak dava dosyasına eklenen son bilirkişi raporunda "kesilen kolonların binanın yıkılmasında etkisi yok" denildi. Tespit, tepki çekti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, son raporu kabul etmedi.

Yeni bilirkişi raporu talep edildi.

Firari işletmeciler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı hakkında 876 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Müteahhit ile fenni mesul ise 22 buçuk yılla yargılanıyor. Ezgi Apartmanı ile ilgili 7 belediye personeline de dava açıldı. İnşaat ve tadilat süreciyle bağlantısı olduğu belirtilen sanıklar için 15 yıla kadar hapis istendi.

EBRAR SİTESİ

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi, en fazla can kaybının olduğu yerlerden biriydi. 22 bloktan 18'i depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. Bin 400 kişi yaşamını yitirdi.

Burada da zemin etüdü yoktu. İnşaat, yönetmeliğe uygun yapılmamıştı. Katlardaki birçok kolon, gereken şartları sağlamıyordu. Yeterli denetim ve mühendislik hizmeti de alınmamıştı. Bu hizmetlerin alınmaması, yıkımın ana nedeni olarak değerlendirildi.

Rapor, dava sürecine yön verdi. Sitedeki Güvenç Apartmanı ile ilgili karar açıklandı. Müteahhit Ahmet Kara, 17 yıl 6 aya mahkum oldu.

Sitenin kurucusu Tevfik Tepebaşı, binayı yapan kooperatifin başkanı Atilla Öz ve Tepebaşı'nın damadı Ahmet Doğan tutuklu bulunuyor.

Tevfik Tepebaşı hakkında 22 yıla kadar hapis isteniyor.

RÖNESANS REZİDANS

Hatay'da "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Rönesans Rezidans, ilk depremde yan yatarak yıkıldı.

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında olduğu 269 kişi öldü.

İddianamede, statik hesap raporuyla ilgili eksiklikler anlatıldı.

Uzmanlar, kısa kolon etkisiyle binanın arkaya doğru devrildiğine dikkat çekti.

Davanın 4'ü tutuklu, biri firari olmak üzere 8 sanığı var ve 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorlar.