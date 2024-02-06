6 Şubat depremlerinin yıl dönümü! Kaybedilen canlar anıldı 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin yıl dönümünde tüm Türkiye hayatını kaybedenleri anarken, binlerce depremzede sokaklarda yas tutup dualar etti.

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Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat 2023 depreminin bugün yıl dönümü...

Geçmişte yaşanan acı ve yıkım, yüreklerimizde hala taze bir iz bırakmış durumda.

Enkaz altında sadece binalar değil, birçok hikaye ve umut da kayboldu.

53 bin 537 kişinin can verdiği acı olayın ardından tüm Türkiye birlik olup deprem bölgesine yardım oldu yağdı.

6 Şubat'ta yitip giden canlar unutulmadı

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde hissedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, afetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hayatını kaybedenler hala unutulmadı.

Bu büyük felaketin yıl dönümünde binlerce depremzede sokaklara çıkarak kaybettikleri için dualar edip o acı geceyi andı.

Depremin yaraları aynı zamanda insanların ruhlarında da derin izler bıraktı.

Geçmişte yaşanan bu acıyı ve kayıplarımızı asla unutmayacağız. Onların hatıraları, yüreklerimizde daima yaşayacak.