6 Şubat Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 87 bin 934 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 201 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük korona verilerini güncelldi.

Güncel tabloyoyu Sağlık Baknı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.

VAKA SAYISI 100 BİNİN ALTINDA

Koca'nın paylaştığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 352 korona testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

"HASTALIĞIN HAFİF SEYRETMESİ İHMALE NEDEN OLMASIN"

Koca paylaşımında, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım." ifadelerine yer verdi.