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    6 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi. 108 kişi daha hayatını kaybetti.
    • AA
    • 06.02.2021 - 19:02
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 19:13
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    6 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmiş koronavirüs tablosu yayınlandı.

    Yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi.

    Tespit edilen vakaların arasında ise 618 semptomlu hasta belirlendi.

    108 CAN KAYBI DAHA

    Tedavi altındaki 8 bin 89 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 108 kişi daha virüse yenilerek yaşamını yitirdi.

    Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 685 olurken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 412 bin 505 oldu.

    6 Şubat Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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