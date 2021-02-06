6 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi. 108 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmiş koronavirüs tablosu yayınlandı.

Yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi.

Tespit edilen vakaların arasında ise 618 semptomlu hasta belirlendi.

108 CAN KAYBI DAHA

Tedavi altındaki 8 bin 89 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 108 kişi daha virüse yenilerek yaşamını yitirdi.

Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 685 olurken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 412 bin 505 oldu.