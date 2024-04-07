6 Şubat'taki depremlerin ardından enkazdan çıkarılan 197 çelik kasa açıldı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında enkaz altından çıkarılan ve şu ana kadar teslim alınmayan 197 çelik kasa açılırken kasaların içerisinden çıkarılan eşya ve belgelerin sahiplerine veya varislerine teslim edildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen depremler nedeniyle binlerce yapı yıkıldı, on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Depremler sonrasında enkaz altından çıkarılan ve şu ana kadar teslim alınmayan 197 çelik kasa açıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada oluşturulan komisyon koordinesinde açılan çelik kasaların içerisinden çıkarılan eşya ve belgelerin sahiplerine veya varislerine teslim edildiği aktarıldı.

197 kasadan 119'u boş çıktı

Muhafaza edilen 197 kasadan 119'unun içinin boş çıktığı, 57 kasada değersiz evrak ve eşya bulunduğu ifade edilen açıklamada, 21 çelik kasada ise 5 kilo 90 gram altın, 21 çeyrek altın, altın kolye ucu, 3 altın kaplama kol saati, 2 gümüş bileklik ve 4 çift gümüş küpe, 458 bin 198 Türk lirası, 58 bin 700 dolar, 404 euro ile eski madeni para bulunduğu belirtildi.

Bazı kasalarda 3 tabanca ve bunlara ait 397 fişek ile 38 parça tarihi eser, 960 yeşil ve kırmızı reçeteye tabi hap çıktığı, 18 kasanın sahibine, tarihi eserlerin ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği ifade edildi.