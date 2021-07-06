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    6 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

    6 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

    Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 54 milyonu aştı.
    • AA
    • 06.07.2021 - 19:39
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 19:52
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    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİN 299

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 54 MİLYONU AŞTI

    Ülke genelinde toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 36 milyonu geçti. 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 16 milyonu aştı.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 54 milyon 541 bin 21 oldu.

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

    6 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu ve aşı haritası #1

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