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- 6 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası
6 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 54 milyonu aştı.
- AA
- 06.07.2021 - 19:39
- Güncelleme : 06.07.2021 - 19:52
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİN 299
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.
UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 54 MİLYONU AŞTI
Ülke genelinde toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 36 milyonu geçti. 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 16 milyonu aştı.
Toplam uygulanan doz miktarı ise 54 milyon 541 bin 21 oldu.
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