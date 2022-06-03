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    '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu

    '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu

    Stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren '6. Yargı Paketi' Meclis başkanlığına sunuldu.
    • 03.06.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 16:41
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    AK Parti tarafından hazırlanan '6. Yargı Paketi' Meclis'te...

    Paket 24 maddeden oluşuyor.

    Cezalarda artırıma gidilecek

    Yeni kanun teklifine göre stokçulukla mücadelede cezalar artırılacak. Fiyatları etkileme, mal/hizmet satımından kaçınma suçlarının cezalarında düzenleme yapılacak.

    Ayrıca konut ve arsa alım satımı için noterlere de yetki verilecek.

    Hakim savcı yardımcılığı getirilecek.

    Bülent Turan'dan Hayırlı olsun' paylaşımı

    Haberi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosya medya hesabından duyurdu.

    Blent Turan, paylaşımda, "Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını içeren 24 maddelik teklifimizi TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

    6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı na sunuldu #1


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