6. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi

Meclis'ten geçen 6. yargı paketiyle, stokçuluğa 3 yıl kadar hapis cezası getirildi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6. Yargı Paketi ile; Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak.

Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

24 maddeden oluşan 6. yargı paketinin içeriği şöyle:

Cezalarda artırıma gidilecek

Yasa teklifi, 'Hakimler ve Savcılar Kanunu', 'Noterlik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklikler öngörüyor.

Buna göre; Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılarak 'fiyatları etkileme' suçuyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla suçun cezası artırılacak. Bu kapsamda stokçuluk yapanlara verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak

Ayrıca hakim adaylığı kurumu kaldırılarak hakim ve savcı yardımcılığı kurulacak. Hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. Hakim ve savcı yardımcıları, görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hakim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacak. İyi yetiştirilmeleri amacıyla eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim verilecek. Yardımcılık süresince 4 kez, Türkiye Adalet Akademisi'nde yüz yüze eğitim alacak.

Yargı mercilerindeki asli görevleri kanunla belirlenecek. Temel eğitim, görev ve son eğitim dönemlerinde mevcuttan farklı olarak birden fazla yazılı sınava tabi tutulacak. Halihazırda hakim adaylığında olduğu gibi bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay'da belirli sürelerde görev yapacak. Hakim ve savcıların meslek içi eğitimleri hakkında düzenleme yapılacak. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az 3 meslek içi eğitim programına katılmış olma şartı eklenecek.

Noterler taşınmaz satış işlemleri yapacak

Hukuki işlem güvenliğinin artırılması ve noterlik hizmetinin daha iyi sunulabilmesi amacıyla 'Noterlik Kanunu'nda da değişiklikler yapılacak. Açılacak yeni noterliklere, ilgili noter sınıfından başvuru olmadığı takdirde bir alt sınıfta bulunan noterin de başvurabilmesi imkanı getirilecek.

DHA'nın haberine göre; noterlerin atama, göreve başlama ve atamadan vazgeçme usulü, bu çerçevede yeniden düzenlenecek. Ayrıca gayrimenkul satışları noter aracılığı ile yapılacak. Böylece noterlere taşınmaz satış işlemleri yapma görevi de verilecek.