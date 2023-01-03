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    6 yaşında çocuğa istismara ilişkin TBMM'de komisyon kuruldu

    Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 20:34
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 20:48
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    6 yaşında çocuğa istismara ilişkin TBMM'de komisyon kuruldu

    6 yaşında evlendirilen H.K.G.'nin hukuk mücadelesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    İsmailağa Cemaati'ne mensup olduğu iddia edilen Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği ortaya çıkmış, 29 yaşına gelen talihsiz kız konuyu yargıya taşımıştı.

    İnfila yaratan kan donduran olayın ardınandan kolluk kuvvetleri ve adli makamlar harekete geçti.

    Başlatılan soruşturma kapsamında Gümüşel ve İstekli yakalanarak tutuklandı.

    Adli süreç devam ederken siyasetten de bir adım geldi.

    TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

    6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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