6 yaşında evlendirme davası: Sahte yaş tespit raporuyla ilgili 4 gözaltı Türkiye’nin günlerce konuştuğu 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. H.K.G.’nin 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden yaşını büyük göstermek için alınan ‘sahte kemik yaşı tespit’ raporu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi.

DHA Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. Baba ile koca tutuklandı İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sahte yaş tespiti raporu Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre H.K.G.’nin 2012 yılında gittiği Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. 4 şüpheli gözaltına alındı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan 'sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E.M tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.