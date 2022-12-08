6 yaşındaki çocuğun istismarı iddiaları Türkiye'nin gündeminde

İstanbul'da yaşayan H.K.G, 6 yaşındayken evlendirildiğini ve tecavüze uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Kadının ailesi iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Olayın tüm ayrıntıları haberde.

Türkiye'nin gündeminde korkunç bir çocuk istismarı iddiası var.

H.K.G., ailesi tarafından 6 yaşındayken evlendirildiğini ve defalarca tecavüze uğradığını iddia ederek savcılığa başvurdu.

Yargıya taşınan olay, dini bir grupla ilişkilendirildi.

İddiaya göre; tarihler 2002'yi gösterirken 6 yaşında olan H.K.G., Kadir İstekli ile evlendirildi.

Konuyla ilgili siyasi partilerden peş peşe açıklamalar geldi.

Siyasi partilerden lanetleme

Tüm partiler, olayın karşısında yer aldığını, mağdurun yanında olacaklarını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocuk istismarı lanetli bir suçtur." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suçluların gereken cezayı alması gerektiğini söyledi.

Aile Bakanlığı müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iddialara ilişkin açıklama yaptı ve davaya müdahil olduklarını bildirdi.

Dava dosyasına giren ses kaydındaki ifadeler

Birgün'den Timur Soykan'ın haberine göre; açılan soruşturmada bir ses kaydı yer aldı ve bu ses kaydında şu ifadeler var:

H.K.G: “Pendik’te gittiğim bir doktor vardı ya, o açık açık konuşmuştu benimle. Belki de haklıydı. ‘Bu adam sana 6 yaşında tecavüz etmiş, 6 yaşından 14 yaşına kadar her gün tecavüz etmiş…”

Kadir İstekli: Tecavüzle ne ilgisi var… Nereye getiriyorsun lafı. Karının konuştuğu da saçmalık.”

Kadir İstekli: “Her doktora gitmeyeceğin işte. Anan da öyle demişti. Yani bu yolda olmayan doktorlar iyi karşılamaz, uygun karşılamaz diye söylemişti zaten.”

H.K.G.: “Onun ilk başta yönlendirdiği doktor vardı. Ben ona söyledim işte böyle böyle.”

Kadir İstekli: “Allah Allah… onların ağzı ile konuşuyorsun. Ya ne tecavüzü ne alakası var.”

H.K.G: Keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik, kesin mutlu olurduk biz ya değil mi?”

Kadir İstekli: “Yani orası öyle dediğin gibi de…"

H.K.G.: “6 yaşında nikâhımız kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi… Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı.”

Kadir İstekli: “Var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyoruz mu.”

H.K.G.: ''Ama telafi de olmuyo.''

Kadir İstekli: “Yani tam bir hatadır. Gerçekten düşüncesiz, psikoloji. Bilmeden yapılmış olan bir hareket. Yanlış bir şey… Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim. Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim. Etmem.”

H.K.G.: “Babam nasıl düşünmedi.”

Ağabeyi ve kardeşleri iddialara cevap verdi: Böyle bir şeyin olma ihtimali yok

Bu haberler gündemdeyken H.K.G.'nin kardeşleri de bir açıklama yaptı.

Konuşmaya başlayan 4 kardeşin ağabeyi, iddiaların yalan olduğunu, kardeşinin 6 yaşındayken kendisinin de 8 yaşında olduğunu söyleyerek, "Böyle bir durum olsa en başta bizim haberimiz olurdu değil mi? Böyle bir şeyin olma ihtimali yok." dedi.

Konuşmaya başlayan kız kardeşler ise ablaları ile arasında az yaş farkı olduğunu söyleyerek, "Bize de aynısı olurdu. Şu ana kadar evlenmedim." dedi.

6 yaşında evlendirildiği iddia edilen çocuğun ailesi konuştu VİDEO

"Hafızlık sonrası biz de aynısını çektirdik"

H.K.G.'nin kardeşi, "Hepimiz hafızız. Bana icazet merasiminde hediyeler alındı, programlar yapıldı. Kardeşim de gelinlik giymek istedi. Ben ve kız kardeşim 19, 21 yaşındayız hala evlenmedik. Hafızlık sonrası aynısını biz de çektirdik." dedi.

Gelinlikle çekilen fotoğraf

Çocuk yaşta çekilen gelinlikli fotoğrafların herkes tarafından çektirildiğini ifade eden aile bireyleri, kendilerinin de böyle gelinlikli fotoğraflarının olduğunu gösterdi.

Düğün fotoğrafı

Öte yandan 6 yaşında evlendirildiğini iddia eden H.K.G.'nin, düğün fotoğrafı da ortaya çıktı.