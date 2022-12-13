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6 yaşındaki çocuk gelin davasının tarihi öne çekildi

6 yaşındaki çocuk gelin davasının tarihi öne çekildi

H.K.G.’in istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in yargılanacağı dava 30 Ocak tarihinde görülecek.