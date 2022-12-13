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    6 yaşındaki çocuk gelin davasının tarihi öne çekildi

    H.K.G.’in istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in yargılanacağı dava 30 Ocak tarihinde görülecek.
    • 13.12.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 16:16
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    6 yaşındaki çocuk gelin davasının tarihi öne çekildi

    Türkiye, 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin olayını konuşuyor...

    Babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından küçük yaşta evlendirilen H.K.G., yıllarca cinsel istismara maruz kaldı.

    Şimdilerde 24 yaşında olan H.G.K., 2020 yılında anne babası ve Kadir İstekli hakkında hukuki süreci başlattı.

    2 yıl ardından ortaya çıkan olay, ülke genelinde gündem yarattı. Her kesimin konuştuğu olay hakkında, birçok fikir de ortaya atıldı.

    Tartışma konusu oluşturan olaya damga vuran bir detay ise dava tarihiydi.

    Mayıs ayında görüleceği bilinen davaya tepkiler de beraberinde gelmişti.

    Dava tarihi 30 Ocak'a çekildi

    Dava tarihinin ileri tarih olması nedeniyle büyüyen tepkilere bir yeni açıklama geldi.

    Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in yargılanacağı dava 30 Ocak tarihinde görülecek.

    6 yaşındaki çocuk gelin davasının tarihi öne çekildi #1


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