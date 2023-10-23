6 yaşındaki gelin davasında karar açıklandı Anne Fatıma Gümüşel hakkında 16 yıl 8 ay, baba Yusuf Ziya Gümüşel’ hakkında ise 20 yıl hapis cezası veren mahkeme, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise 30 yıl hapis cezasına hükmetti.

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6 yaşında dini nikah ile zorla evlendirilen H.K.G.’nin uğradığı tecavüz ve şiddet olayları Türkiye’de uzun süre gündemde kaldı.

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.G.K., henüz çocuk yaşta 29 yaşındaki Kadir İstekli isimli şahısla evlendirildi.

Karar çıktı

Türkiye'de uzunca süre tartışılan konuya dair karar açıklandı.

Karara göre Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl hapis, Kadir İstekli’ye 30 yıl ve Fatma Gümüşel’e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Fatma Gümüşel hakkında ise tutuklanması için yakalama kararı çıkartıldı.

Dava süreci

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli'nin ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davanın 17 Temmuz’da görülen duruşmasında baba Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatı istifa etti. 9 Ekim’de görülen duruşmada ise Yusuf Ziya Gümüşel’in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etmişti.

Anne Fatma Gümüşel hakkında yakalama kararı

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Ziya Gümüşel ve tutuklu sanık Kadir İstekli hazır edildi.

Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Yaklaşık 4 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, “zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

İmam nikahlı evlendirildiği tutuklu sanık Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Öte yandan, kararın ardından anne Fatıma Gümüşel’e yakalama kararı verilirken sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Çocuk gelinin ifadesi

Bir diğer yandan çocuk yaşta yaşadığı olayların farkına vararak yargıya taşıyan H.K.G.'nin ifadesi, geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkmıştı.

"Bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir"

İşte o ifadeden öne çıkanlar;

Ben 6 yaşındaydım. Evde kız kardeşimle oynarken annemle babam kendi aralarında konuşuyorlardı. Babam annemi bir şeye ikna etmeye çalışıyordu. Annem, 'o daha küçük' diyordu. Sonra babam beni yanına çağırdı ve 'kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun, abla oldun değil mi?' diye sordu. Bunun üzerine ben de sevinerek ,'evet baba, büyüdüm' dedim. Babam anneme dönerek, 'bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir' dedi. Annem o sırada ağlıyordu.

"Nikahı babam kıymış"

Ertesi gün, yani 29 Şubat 2004'te annem beni hazırladı, saçlarımı taradı, babam elimden tuttu, beni aşağıya medreseye indirdi. Medreseye girdiğimizde içeride iki tane tanımadığım adam ve Kadir İstekli vardı. Arka tarafa geçmemi istediler, bu sırada benim elimde oyuncağım vardı onunla oynuyordum. O gün orada benim nikahım kıyılmış, nikahı babam kıymış orada bulunan iki kişi de şahitlik etmişler. Bu kişilerden birinin ismi Muhammed T., diğerinin ismi Osman'dır. Ancak soyadını hatırlamıyorum. Akşama kadar orada kaldık. Babam ve yanındakiler orada dualar okudular, sohbet ettiler, akşama doğru babam beni eve götürdü.

"Ağabeyim beni Kadir İstekli’nin odasına götürdü"

Ertesi gün ağabeyim beni medreseye indirdi. Ağabeyim beni indirirken orada bulunan öğrencilere kardeşime, 'bakmayın Kadir Hoca bunu yasakladı' diyordu. Ağabeyim beni Kadir İstekli’nin odasına götürdü. Kadir, ağabeyimden odadan çıkmasını istedi. Ağabeyim çıktı odadan Kadir ile yalnız kaldık. Kadir yanıma geldi. Başımı okşadı. Bana ,'oyun oynayalım mı' dedi. Ben de sadece onaylar gibi başımı salladım. Yanımdan kalktı odanın kapısını kapattı, odanın kapısı camlıydı. Görünmesin diye cama havlular örttü. Sonra tekrardan yanıma geldi.

"Evliler böyle oyun oynarlar ama bu oyun kimseye söylenmez"

Bana bizim evlendiğimizi söyledi. 'Annen ve baban nasıl evlilerse biz de öyle evliyiz, sen benim karımsın, ben de senin kocanım. Evliler böyle oyun oynarlar ama bu oyun kimseye söylenmez, bak annen ile baban kimseye söylemiyor' dedi. Ondan sonra bizim eve de gelmeye başladı. Ailenin bir ferdi gibi davranıyordu. Annem ve babam ona 'damadım' diyorlardı.

"Ben odasına gittiğimde Kadir kapıyı kilitledi"

Ben odasına gittiğimde Kadir kapıyı kilitledi. Sonra beni kucağına adlı, yatağa yatırdı. Tekrar bana , 'oyun oynayalım mı' dedi. Ben 'hayır, ağabeyime gitmek istiyorum' dedim, ağladım. Kadir bağırdı, azarladı, 'sesini çıkartma, gitmeyeceksin, burada kalacaksın' dedi. Sonra benim üzerimi çıkardı, ben ağlıyordum. Sonra ben tekme attım, o da sinirlendi, bana saldırdı.

"14 yaşımda düğün yaptılar"