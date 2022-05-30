Petrol
117.69
1.84%
Euro
17.6773
1.54%
Dolar
16.3769
1.15%
Altın
977.59
1.27%
Borsa
2527
0.00%
Bitcoin
502.358
5.13%
BTXN Coin
12.41
-0.24%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel konuları ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldı.
    • 30.05.2022 - 20:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

    Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu, küresel gıda güvenliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, Ukrayna’daki savaş, Suriye ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın hayata geçirilmesi ile birlikte bölgesel konular, ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin arttırılması beklentisi dile getirildi.

    Rusya-Ukrayna Savaşı

    Görüşmede Ukrayna’daki savaşın uzamasının gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği değerlendirmesi yapıldı. Ukraynalı mülteci sayısının artması ve çatışma bölgelerinde ortaya çıkan insani durumdan duyulan endişe de dile getirildi.

    Ukrayna’daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için müzakere sürecine yeniden ivme kazandırılmasının elzem olduğu ifade edildi. NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkelerini benimsemek durumunda olduğuna işaret edildi.

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

    Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğu vurgulandı.

    PKK/PYD/YPG terör örgütünün Türkiye’nin ulusal güvenliğine ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz dahil tüm bölgede ulusal çıkarlarını koruyan, barış ve istikrarı esas alan yapıcı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceği belirtildi.


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Bomba paniği yaşatan şüphelinin, ifadesi ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Bomba paniği yaşatan şüphelinin, ifadesi ortaya çıktı

    Şehit İslam Sancak'a veda
    Gündem

    Şehit İslam Sancak'a veda

    Görüş Bildir