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    TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

    TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

    İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 12.01.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 09:35
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    TEM Otoyolu'nun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde, yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    5 YARALI

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

    Öte yandan kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ederken otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

    TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza VİDEO

    zincirleme kaza

    zincirleme kaza

    zincirleme kaza

    zincirleme kaza

    zincirleme kaza

    TEM Otoyolunda zincirleme kaza

    TEM Otoyolunda zincirleme kaza

    TEM Otoyolunda zincirleme kaza

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