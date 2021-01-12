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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- AA
- 12.01.2021 - 08:48
- Güncelleme : 12.01.2021 - 09:35
TEM Otoyolu'nun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde, yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
5 YARALI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ederken otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza VİDEO