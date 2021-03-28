60 yaş üstü için aşı randevusu alma adımları

Aşılama kampanyasında 60 yaş üstüne aşı uygulanmaya başlandı. Bu yaş grubundaki vatandaşların nasıl randevu alacakları Sağlık Bakanlığı'nca adım adım grafikle anlatıldı.

Türkiye'de aşılama kampanyasında yeni gruba geçildi.

Risk ve yaş gruplarına göre ilerleyen süreçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü grubun da randevu almaya başladığını duyurmuştu.

Sırası gelenlerin randevu almak için izleyeciği yollar ise Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı grafike vatandaşlara anlatıldı.

NASIL RANDEVU ALINIR

Öncelikle aşı olacak kişinin kriterlere uyup uymadığını öğrenmesi gerekiyor.

Bunun için, e-Nabız sistemi üzerinden “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesinden veya AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumu öğrenmek mümkün.

Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız’dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor.

Eğer kişi aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor.

Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.