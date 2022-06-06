600 puan ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar, kaç TL artacak? Öğretmen, imam, polis, hemşire...

600 puan ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar, kaç TL artacak? Öğretmen, imam, polis, hemşire...

Memurların aylardır beklediği 3600 ek gösterge, bugün itibarıyla sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası detayları müjdeledi. Peki 600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek?

Milyonlarca memur, 3600 ek göstergenin çıkmasını dört gözle bekliyor.

3600 ek göstergede son durum 6 Haziran Pazartesi itibarıyla netleşti.

3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisleri kapsıyor ancak avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfının maaşları ve emekli ikramiyeleri artıyor.

3600 ek göstergeyle ilgili memur ve emeklileri sevindirecek duyuruya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm memurları kapsayacak şekilde 600 puanlık artış kararlaştırdık." dedi.

Memurlar ve emekli olmayı bekleyenler, 600 puanlık artışın maaşları nasıl etkileyeci konusunda araştırmalara başladı.

Peki 600 puan ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak, ne kadar kaç TL artış olacak? İşte ayrıntılar...

600 ek puanın maaşlara etkisi ne kadar?

600 ek puan ile emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde ise büyük bir artış olması bekleniyor.

Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacak

1. dereceye gelmiş olma şartıyla tüm meslek gruplarındaki herkes 3600 ek göstergeye yükseltilecek.

Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234 ila 1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44500-50150 TL arasında artacak.

5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacak.