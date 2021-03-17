Aralarında Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 600'den fazla HDP'li hakkında siyaset yasağı istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

600'DEN FAZLA İSME SİYASET YASAĞI

İddianamede, 600'den fazla HDP'li hakkında siyaset yasağı isteniyor.

Siyasetin dışında bırakılması istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan ve Mithat Sancar da var.

Terör örgütü PKK'yı övücü açıklamalar yapanlar, terörist cenazelerinde tabut omuzlayanlar da siyaset yasağı istenen isimler arasında.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR

İddianamedeki başka bir ayrıntı ise, HDP'ye verilen hazine yardımlarının durdurulması.

İddianamede, HDP'nin tüm mal varlıklarına tedbir konulması da istendi.