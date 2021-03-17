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    600'den fazla HDP'li hakkında siyaset yasağı istendi

    600'den fazla HDP'li hakkında siyaset yasağı istendi

    Aralarında Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 600'den fazla HDP'li hakkında siyaset yasağı istendi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 19:43
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 19:57
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    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

    600'DEN FAZLA İSME SİYASET YASAĞI

    İddianamede, 600'den fazla HDP'li hakkında siyaset yasağı isteniyor.

    Siyasetin dışında bırakılması istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan ve Mithat Sancar da var.

    Terör örgütü PKK'yı övücü açıklamalar yapanlar, terörist cenazelerinde tabut omuzlayanlar da siyaset yasağı istenen isimler arasında.

    MAL VARLIKLARINA TEDBİR

    İddianamedeki başka bir ayrıntı ise, HDP'ye verilen hazine yardımlarının durdurulması.

    İddianamede, HDP'nin tüm mal varlıklarına tedbir konulması da istendi.

    600 den fazla HDP li hakkında siyaset yasağı istendi #1

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