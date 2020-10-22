İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Bolu'da erken seçim tartışmalarına yönelik, "Seçim 2023'e kalmadan olacaktır." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, partililerle bir araya geldi.

Kent merkezinde İsmet Paşa Caddesi ile Dörtdivan ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile makamında bir araya geldi.

İyi Parti Lideri Akşener daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU DOĞRU YERE ATEŞ ETTİ, SEÇİM 2023'E KALMADAN OLACAKTIR"

Bir gazetecinin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti. Biliyorsunuz bizim ülkemizde seçimleri fısıldayan adam sayın Devlet Bahçeli. O nedenle oradan yürüyor. Sayın Erdoğan'dan talep etmiyor, sayın Bahçeli'den talep ediyor. Bu çok doğru strateji ve taktik. Kendisini kutluyorum çünkü işin sahibiyle konuşuyor. Bizim ülkemizde iktidar mensupları en şiddetli şekilde 'seçim zamanında' diye bağırırsa bilin ki çok hızlı seçime gidilir. Böyle bir sistemin yürümesi mümkün değil. Seçim 2023'e kalmadan olacaktır."

Meral Akşener'den erken seçim yorumu VİDEO