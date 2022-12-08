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    Mehmetçik'in zorlu şartlarda vatan nöbeti

    Mehmetçik'in zorlu şartlarda vatan nöbeti

    Kahraman Mehmetçik, soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen terörle mücadelesini sürdürüyor.
    • 08.12.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 13:52
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    Türk askeri Türkiye'nin gündeminde terörü çıkarmakta kararlı.

    Bu kapsamda güvenlik güçleri yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

    Emin adımlarla ilerleyen ve hudutların güvenliği için teröre karşı mücadele eden Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen vatan nöbetini başarıyla sürdürüyor.

    Mehmetçik için video hazırlandı

    Hain teröristlerin korkulu rüyası olan Türk askerini unutmayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), fedakarca yürütülen çalışmalara ilişkin bir video hazırladı.

    Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, güvenlik güçlerinin kritik üs bölgelerindeki zorlu mücadelesine yer verildi.

    Resmi hesapta paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

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    MSB’den Mehmetçik paylaşımı VİDEO

    "Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda"

    MSB paylaşıma şu notu düştü:

    "Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda! Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor."

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